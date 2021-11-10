بعد "48 ساعة طلاق".. منة عرفة تعود لزوجها

أعلنت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة، اليوم الأربعاء، عودتها إلى زوجها الفنان محمود المهدي، بعد يومين فقط من إعلان طلاقهما؛ إثر خلافات أدت لانفصالهما.

وعلقت ”عرفة“ على عودتها لزوجها عبر حسابها على ”إنستغرام“ قائلة: ”إن من أصعب اللحظات التي تمر على المرأة هي لحظة الانفصال وخراب البيت، فالطلاق يهتز له عرش الرحمن“.

وعبرت الفنانة الشابة عن استيائها من موقف البعض عقب طلاقها، معتبرة أنهم انتظروا الانفصال ”ليشمتوا فيها وفي خراب بيتها“، بحسب قولها.

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وأضافت ”أن ما حدث كشف لها ولزوجها أشخاصا ترى أنهم كانوا يدعون الحزن على ما حدث لها وطلاقها، ولكنهم في الحقيقة كانوا في حالة سعادة بسبب طلاقها“.

ووجهت الفنانة المصرية الشابة رسالة لهؤلاء الأشخاص قائلة: ”ربنا مش هينولها لكم أنكم تشمتوا فيا، ارحمونا حرام عليكم“.

وأشارت الفنانة إلى أنها تعلمت الكثير من الظروف الأخيرة التي مرت بها وأدت لطلاقها، معلقة: ”الإنسان بيغلط عشان يتعلم.. وأنا اتعلمت“.

يشار إلى أن الفنانة منة عرفة أعلنت، مساء الإثنين الماضي، انفصالها عن زوجها، وكتبت في ”إنستغرام“: ”كل شيء قسمة ونصيب. تم الانفصال وربنا يوفق الجميع“.

حينها أكد الفنان الشاب محمود المهدي خبر انفصاله عن زوجته، وقال في منشور، حذفه عقب نشره بأقل من ساعة: ”الناس التي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصيب وأنا كراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا“.

ولم يوضح المهدي طبيعة الأمور التي تسببت في الطلاق، واكتفى بذكر أنها ستوقف عمل طليقته منة عرفة، قائلا: ”الحاجات دي هتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني.. فأكيد مش هقف في ده وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه.. بالتوفيق للجميع“.

يشار إلى أن منة عرفة أعلنت، في يوليو الماضي، عقد قرانها على محمود المهدي، في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين.

وحينها كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”وكتبنا الكتاب في جو عائلي جدا.. تم عقد قراني.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا، وبارك علينا، واجمع بيننا في الخير“.

ويشارك الثنائي في فيلم مصري يحمل اسم ”666“، وكان من المقرر أن يتم الزفاف عقب انتهاء تصوير الفيلم، بحسب ما أعلنه محمود المهدي في وقت سابق.

وفي 6 سبتمبر الماضي، أثار محمود المهدي جدلا كبيرا، بعدما نشر صورة له تجمع منة عرفة مع طليقته الثانية، معلقا عليها: ”الزوجة الثانية والزوجة الثالثة“، دون كشف تفاصيل أخرى، ما أثار حيرة الجمهور.

وظهرت الفنانة منة عرفة في الصور التي نشرت في شهر سبتمبر وهي ترتدي ملابس شتوية، وكذلك طليقة خطيبها، ما يعني أن الصورة التي نشرت تم التقاطها في وقت سابق لموعد نشرها، ما زاد الشكوك حول وجود علاقة صداقة سابقة بينهما.