المشهورة "شهد ليو" ترد بقوة بعد تصويرها خلسة وهي ترقص

ردت المشهورة السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمعروفة إعلاميا بـ“شهد ليو“، بقوة على من قامت بتصويرها خلسة أثناء وجودها في أحد المطاعم وهي ترقص.

وشددت شهد على متابعيها، من خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، على عدم تصوير أي أحد أثناء وجوده مع أشخاص آخرين، ودون أن يستأذن منهم.

وأكدت أنها لا تمانع التصوير مع أي أحد، ولا تمانع التقاط صور لها في حال كانت بمفردها، لكن الأمر يكون مختلفا حين تكون متواجدة مع آخرين.

وقالت المشهورة السعودية إنها ”لا تأبه بسبب تصويرها دون علمها، نظرا لكونها لم تقترف خطأ، إلا أن التصوير بحد ذاته لم يكن مبررا“.

وعلقت في معرض حديثها: ”الحمد لله أنا مبسوطة ومروقة عادي، بس التصوير اللي ماله سنع ماله سنع، والتصوير اللي ماله داعي ماله داعي“.

وانتقدت شهد تصويرها خلسة، حيث هاجمت من قامت بذلك، مضيفة أنها ”لا تحتاج إلى محبتها ولا معرفتها“، لافتة إلى أنها شخصية لا تحب إزعاج نفسها ولا الانفعال ”يعني المحبة الي تبين تصورينها وتبينينها للناس، خليها لنفسك، أنا ما أحتاج أعرفها ترى، أنا اتضايق، وأنا ما حب اتضايق، ولا حب اتنفس، ولا حب أعطي الناس أكبر من حجمها، أنا ما حب، بس يا ريت نحشم، نحشم ونحترم، والله العظيم ما أدري وش أقول (..)“.

وهاجمت المشهورة السعودية أحد المتابعين بعد محاولته الإساءة لها، حيث علقت أن ”أحد المتابعين سألها إن كانت تجلس في مطعم أو بار“.

ووجهت حديثها للمتابع عبر مقطع الفيديو، بالقول: ”فيه واحد يقول احنا فبار ولا بقهوة، لا بقهوه الله يهديك، وقاعدين فالبوليفارد ومبسوطين واسعين صدورنا، إن كان مب جايزلك الوضع، غمض عينك ولا تشوف“.

ولم توضح ”شهد ليو“ إن كانت من قامت بتصويرها إحدى متابعاتها، وكيفية معرفتها بها.

يذكر أن المشهورة ”شهد ليو“ إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، وهي سعودية الأصل، مقيمة في إمارة دبي.

وحازت ”شهد ليو“ على شهرتها من خلال تصوير يومياتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك اهتمامها بشكل خاص من خلال تقديمها نصائح بطرق وضع مساحيق التجميل، واهتمامها بالمطاعم والأماكن التي تقدم الطعام، إضافة إلى اهتمامها بالموضة.