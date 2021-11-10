ربيع الأسمر يتعرض لأزمة قلبية

تعرض الفنان اللبناني ربيع الأسمر لأزمة قلبية خلال تواجده في العاصمة السورية دمشق، أمس الثلاثاء.

وبحسب ما ذكره حساب الفنان اللبناني في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، فقد تم نقل ربيع الأسمر إلى مشفى الأسدي في دمشق.

ونشر الحساب عدة صور للفنان، خلال تلقيه العلاج في مشفى الأسدي.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شائعة وفاة الفنان اللبناني، قبل أن يتم نفيها من قبل مصادر مقربة من الفنان.

وانتشرت شائعة وفاة ”الأسمر“ تزامنا مع جولة فنية له في أوروبا، حيث أحيا حفل زفاف في الدنمارك، ثم أحيا حفلا بمناسبة عيد ”الهالوين“ في مدينة هامبورغ الألمانية، وكذلك قام بإحياء حفلة في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي يونيو/ حزيران، أثار ربيع الأسمر جدلا واسعا بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية، اعترف فيها أن ابنه قتل في صفوف حزب الله في سوريا.

وجاءت تصريحات الأسمر خلال مقابلة أجراها ضمن برنامج ”مع تمام“، على شاشة قناة ”الجديد“ اللبنانية.

وكانت المرة الأولى التي يوضح الأسمر فيها سبب الوفاة الحقيقي لابنه.

وأكد الأسمر خلال المقابلة أنه لم يكن يعرف أين ذهب ابنه يوم وفاته، فيما كانت الأنباء المتداولة قبل تصريحاته بأن وفاة نجله جاءت لأسباب صحية.

وتعرض الفنان اللبناني ​ربيع الأسمر​ في عام 2020 لحادث سير أثناء قيادته سيارة في لبنان، ونشر آنذاك مقطع فيديو خلال تواجده في المستشفى لتلقي العلاج. وتسبب حادث السير للفنان ربيع الأسمر ببعض الرضوض والجروح الطفيفة.

وعبدالله ناصرالدين، المعروف باسمه الفني ربيع الأسمر، من مواليد بعلبك الهرمل في لبنان، بدأ مسيرته الفنية بعد أن تقدم لبرنامج ”ليالي لبنان“ وبرنامج ”ستديو الفن“ في وقت واحد عام 1988.

وكانت آخر إصدارات الفنان الأسمر الفنية أغنية ”بدّي بطل“ وهي من كلمات عصام المولى، وألحان ربيع الأسمر.