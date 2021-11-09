وفاة الموسيقار السعودي غازي علي

غيب الموت، اليوم الثلاثاء، الموسيقار السعودي الشهير غازي علي، عن عمر يناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض، ونعى الوسط الفني والإعلامي السعودي الموسيقار الراحل، الذي يُعد أحد رواد المملكة في هذا المجال.

ونشر المغني والملحن السعودي عبادي الجوهر، صورة الموسيقار الراحل عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، وعلّق عليها قائلًا: ”رحم الله الموسيقار غازي علي، إنا لله وإنا إليه راجعون“.



فيما كتب الفنان السعودي الشاب عامر البارقي، عبر حسابه على ”تويتر“، في نعي الموسيقار الراحل، قائلًا: ”رحل من جمع العلم والتواضع، رحم الله أستاذي ومعلمي، إنا لله وإنا إليه راجعون“.



ونشر الإعلامي تركي أبو عيشة، عبر حسابه على ”تويتر“، صورة الموسيقار الراحل، داعيا له بالرحمة والمغفرة.



بينما قدم المصور السعودي راشد العقيل، التعازي لأسرة الراحل غازي علي والأسرة الفنية والإعلامية في السعودية، واصفا الراحل بـ“أحد رواد اللحن وفارس من فرسان النهضة“.



فيما نشر الباحث والناقد الفني المصري محمد سلامة، عدة صور للموسيقار السعودي الراحل، عبر حسابه على ”تويتر“، وقال إن الراحل تتلمذ على يد الموسيقار والملحن المصري الراحل رياض السنباطي.

وأشار إلى أن الموسيقار الراحل كان قد حوّل منزله منذُ 50 عاما ليصبح معهدا موسيقيا متكاملا، ليتخرج على يده ”عظام فناني السعودية الذين تعلموا منه فنون الغناء والعزف على العود“.

وولد الموسيقار غازي علي، وهو أحد جيل الرواد في الأغنية السعودية، عام 1937 بالمدينة المنورة، وانتقل إلى القاهرة عام 1960 لدراسة الموسيقى، حيثُ تخرج عام 1967 من معهد الكونسرفتوار في القاهرة، بعد 7 أعوام من الدراسة.

وفي عام 1970، سافر غازي علي إلى بريطانيا ليدرس علم اليوغا، الذي اعتبره نقلة نوعية في حياته، وفي عام 1976، عاد إلى المملكة العربية السعودية لتأسيس معهد صغير لتعليم الموسيقى في منزله.

ولحن غازي علي العديد من الأغاني، التي اشتهرت في الخليج العربي، ومنها: ”ربوع المدينة، روابي قبا، شاربة من زمزم، الموعد المنسي، أغنية وحشتني، على البحرين، سليمى، لو شفتها، يا بديع الجمال، سلمى يا ست الحلوين، ماشي على هوينه، ويوم نويتوا على السفر“.

كما لحن الموسيقار السعودي أغنيته الشهيرة للمنتخب السعودي لكرة القدم، وهي: ”يا جماهير الأخضر“، فضلا عن مجموعة من الأغاني الوطنية للمملكة.

ويعتبر غازي علي أول فنان سعودي يدرس الموسيقى بشكل متخصص وعلى حسابه الشخصي في معهد الموسيقى العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، ولحن لعدد من الفنانين العرب مثل: ”وديع الصافي، سميرة توفيق، سعاد هاشم، ماهر العطار، أسامة عبدالرحيم، ومحمد قنديل“، وقدم الأوبريت الوطني ”نور الدنيا“، وهي من ألحانه وغنائه بمشاركة المطرب محمد عمر والمطرب علي عبدالكريم.