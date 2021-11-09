محطات مضيئة في حياة الفنان المصري الراحل أحمد خليل

شُيع جثمان الفنان المصري الراحل أحمد خليل، بعد وفاته في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليطوي الموت صفحة واحد من أهم الفنانين الذين أثروا الفن المصري بالعديد من الأعمال الخالدة.

ونشأ الفنان أحمد خليل على حب الفن، والتحق بفريق التمثيل بالمدرسة السعدية في القاهرة، بعد أن هجر مدينته ”المنصورة“ منتقلا برفقة عائلته إلى القاهرة، وكان متفوقا في دراسته، حيث حصل على مجموع كبير في الثانوية العامة.

وقرر أن يلتحق بالمعهد العالي للسينما؛ الأمر الذي رفضه والده، فكيف لطالب متفوق أن يتخلى عن كليات القمة ”الطب والهندسة“ من أجل معهد تمثيل.

ولكن مع إصرار الشاب على تنفيذ رغبته أذعن الوالد لرغبته، بشرط أن يدرس الإخراج لا التمثيل، ولكنه خالف رغبة أبيه ثانية ودرس التمثيل.

وتفوق خليل في دراسته بالمعهد، ليتم تعيينه معيدا فيه بعد تخرجه، بالإضافة إلى اشتراكه في مسرح ”الجيب“ وقدم فيه العديد من العروض، لكنه لم يستمر كثيرا بالعمل كمعيد.

أحمد خليل يعلن اعتزاله

يئس الفنان الشاب ”حينها“ أحمد خليل من أن يصبح فنانا كبيرا كما كان يحلم، فقرر الاعتزال عام 1971 ورصيده في الفن لا يحوي سوى بضعة عروض مسرحية.

ثم قرر أن يعود لحلمه بعد توقف 3 سنوات، وهذه المرة من خارج مصر، ليسافر إلى دبي ويشارك في مسلسل ”سليمان الحلبي“ للكاتب محفوظ عبدالرحمن، مجسدًا شخصية الجنرال الفرنسي ”كليبر“، حيث حقق نجاحا كبيرا وجذب أنظار المنتجين والمخرجين إليه، ثم عاد إلى مصر وشارك في العديد من الأعمال الناجحة.

وأشاد الكاتب المصري الشهير توفيق الحكيم بموهبة أحمد خليل، حيث قال فيه كلمات ظلت تتردد في آذان أحمد خليل طوال حياته، حسب تصريحاته في لقاء تلفزيوني: ”إن تمثيله أشبه بالنهر المتدفق بالعطاء لا تعرف بدايته من نهايته، أداؤه ينساب بيسر وسهولة، لا تعرف ماذا يخبئ من مفاجآت سارة ومثيرة، لأنك لا تمتلك إلا أن تسبح معه بخيالك“.

حياة أحمد خليل الأسرية

تزوج الفنان أحمد خليل مرتين، أولاهما الفنانة سهير البابلي، ولكن لم يستمر الزواج أكثر من عامين فقط، وكشف عن أسباب الطلاق إعلاميا: ”نشأتي الريفية هي السبب الرئيسي لانفصالي عن سهير البابلي، حيث تزوجنا وكنت ما زلت شابا في بداية طريقي الفني، وهي كانت نجمة كبيرة لها جمهورها“.

وأضاف خليل: ”كنت أشعرها وهي في المنزل أنها ليست نجمة، وأنني أنا الرجل الحاكم بأمره، حتى لا أجعلها تشعر أنها أفضل مني، حتى استحالة الحياة بيننا بهذه الطريقة وانفصلنا“.

ورفض أحمد خليل الزواج بعد سهير البابلي، لكن والدته ظلت تلح عليه ليتزوج، واختارت له فتاة ألمانية كانت متواجدة في مصر برفقة شقيقه مدحت، لكنه ظل رافضا إلى أن رآها من ظهرها، ولم تره هي، فأعجب بها كثيرا، وطلب من والدته أن تخطبها له، وبالفعل تزوجها، وبعدها أعلنت إسلامها في الأزهر، وأنجب منها ابنته الوحيدة هايدي، وظلت معه حتى وفاته.

إصابته بكورونا

أعلن الفنان أحمد خليل إصابته بفيروس كورونا منذ 4 أيام، ليدخل المستشفى، لكنه خرج منها بعد يوم واحد، على أن يستكمل بروتوكول العلاج بالمنزل، إلى أن تدهورت حالته بشكل كبير مساء أمس، الإثنين.

وعانى الراحل أحمد خليل من نقص شديد في نسبة الأكسجين بالدم، وعدم قدرته على التحدث، ليُنقل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، حيث تم وضعه على الأجهزة الصناعية إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.