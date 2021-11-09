وسط غياب تام لنجوم مصر.. تشييع جثمان الفنان أحمد خليل (صور)

شيع اليوم الثلاثاء، جثمان الفنان المصري الراحل أحمد خليل، وسط غياب تام لنجوم الفن، وهو الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن الفنان الراحل أحمد خليل يعد واحدا من أهم ممثلي جيله.

كما تغيب أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، عن حضور مراسم جنازة الفنان أحمد خليل، والتي خرجت، من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد بالقاهرة وذلك قبل أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في منطقة البساتين.

وأرجع البعض غياب الفنانين إلى خوفهم من الإصابة بفيروس كورونا، وهو الذي أودى بحياة الفنان الراحل، لكن المئات من جمهور أحمد خليل حرصوا على حضور جنازته وإلقاء نظرة الوداع عليه.

وخيم الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة الفنان أحمد خليل، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث كان يُصارع المرض على مدار أيامٍ قليلة، إذ كان حريصًا على المُشاركة في أعمالٍ فنية وعدم الابتعاد حتى أيامه الأخيرة، لتكون ”حكايتي مع الزمان“ هي آخر أعمال الفنان أحمد خليل.

وتوفي الفنان أحمد خليل داخل أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر في مصر، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد انتقال العدوى له خلال تصوير مشاهده في حلقة ”حكايتي مع الزمن“، من مسلسل ”إلا أنا“ الذي يعرض حاليا، ودخل إلى المستشفى مرتين الأولى تحسنت حالته وخرج وأكمل العزل المنزلي، إلا أن حالته ساءت مرة أخرى وعاد للمستشفى للمرة الثانية، وتوفي فيها عن عمر يناهز 80 عامًا.

وشهدت الساعات الأخيرة في حياة أحمد خليل تدهور حالته بشكل كبير، إذ كشف مصدر مقرب من الفنان الراحل لـ ”إرم نيوز“، أن أحمد خليل أصيب بفيروس كورونا منذ 3 أيام، وذهب للمستشفى وخرج في اليوم نفسه، لكن بعد حدوث مضاعفات لحالته الصحية نقل للمستشفى على الفور لمتابعة حالته.

وأضاف المصدر أن الفنان أحمد خليل كان يعاني من ضيق في التنفس، أمس، فضلا عن صعوبة النطق وزيادة مضاعفات الفيروس الذي سيطر على جسده، وعانى من نقص شديد في نسبة الأكسجين في الدم، ولم يستطع أن يتحدث مع أسرته.