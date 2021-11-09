أمينة العلي بعد دعوتها النساء للمشاركة في مهرجان للإبل: "ناقتي ضايعة"

دعت الممثلة المغربية المقيمة في السعودية، أمينة العلي، النساء في المملكة إلى المشاركة في مهرجان ”الملك عبدالعزيز للإبل“، مشيرة إلى أنه لم يتبقَ إلا أسبوع واحد قبل انتهاء موعد التسجيل.

وشجعت العلي، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، النساء للمشاركة في المهرجان، الذي باتت تشارك فيه النساء بنسبة أكبر، بعد أن كان حكرا في السابق على الرجال فقط.

وأضافت في ختام حديثها أنها ”كانت ترغب في التسجيل للمهرجان، لكن ناقتها ضاعت“.

ولم توضح الفنانة المغربية مقصدها من قولها بأن ناقتها ضاعت، إلا أنها ألمحت في تعليقها إلى أنه ”ربما تحصل مفاجأة ما“.

وقالت أمينة العلي في مقطع الفيديو: ”المهرجان يا بنات شدو الهمة ما بقى علي شي، وبسبب إني رحت وغطيت وسلطت الضوء وإنه نادر ما تلقى امرأة خصوصا إذا كانت إعلامية أو ممثلة أو بلوغر تروح وتغطي، تسلط الضوء على مجال غالبا يحتكروه الرجال، أبغاكم تشدو الهمة يا بنات واللي عندها ناقة مزيونة تشارك، ترى ما بقى على التسجيل إلا تقريبا أسبوع، أنا ناقتي الضايعة، كنت رح سجل ناقتي ضايعة، ما تدرون لين بكرة لعل وعسى يمكن يصير مفاجأة“.

وكانت أمينة العلي قد أعلنت، في يونيو/ حزيران، حصولها على ”ناقة“ على سبيل ”الهدية“، من رجل أعمال سعودي يُدعى ”أبو تركي“.

وظهرت أمينة العلي آنذاك في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، تتحدث فيه عن تحمسها للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأكدت أمينة العلي أن تلك الهدية حمّستها لاتخاذ قرار بالمشاركة في المهرجان، لافتة إلى أن تلك الهدية جاءت بعد إعلان رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين استحداث ”شوط خاص للنساء“ الراغبات بالمشاركة في مهرجان الإبل في نسخته السادسة.