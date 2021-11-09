وفاة الفنان المصري أحمد خليل بكورونا

لفظ الفنان المصري أحمد خليل أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الثلاثاء متأثراً بإصابته بفيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19)، عن عمر 80 عاما.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ إن الفنان عانى ألماً كبيراً خلال الساعات الأخيرة، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير في الساعات العشر الأخيرة، وعاني من نقص شديد في نسبة الأكسجين في الدم.

وأشار نقيب الممثلين إلى أن العزاء سيقام عقب صلاة الظهر بتوقيت مصر في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بمصر.

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جدير بالذكر أن الفنان أحمد خليل أصيب بفيروس كورونا أثناء تصوير مشاهده في حلقة ”حكايتي مع الزمان“ ضمن حلقات مسلسل ”إلا أنا“ الذي يعرض حالياً.

وتدور أحداث المسلسل حول زوجة تقرر الطلاق في سن الستين، بعد أن عانت لثلاثين سنة من تراكمات نفسية بسبب معاملة وأفعال زوجها، ويكافح الزوج معها من أجل أن تعطيه فرصة أخيرة يكفر فيها عن كل ما فعل، وبوعد منه أن يزيح كل تراكمات السنين التي بداخلها بصعوبة توافق تحت شروط صارمة، ليتفاجأ الزوج أنه أمام اختبارات صعبة، ويجب عليه اجتيازها، وإلا فسيفقد عشرة العمر وحبيبة قلبه.

ويعتبر الفنان أحمد خليل واحدا من أبرز الفنانين المصريين، حيث قدم العديد من الأعمال الناجحة في السينما والدراما، ولعل أبرز أعماله مسلسل ”حديث الصباح والمساء“، الذي شارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم ليلى علوي، عبلة كامل، وغيرهم، وكان أول إنتاج درامي لشركة ”العدل جروب“ بعد نجاحهم في السينما، كما برز من خلال مسلسل ”هوانم غاردن سيتي“، الذي حقق نجاحا على المستوى العربي.

ولد الفنان الراحل بمدينة بلقاس القريبة من المنصورة، وكان يهوى التمثيل منذ صغره لكن والده رفض أن يسلك طريق التمثيل، لأنه يريده أن يصبح مهندسا، ولكن بعد أن تخرج من الثانوية العامة ألح على والده لدخول معهد السينما ليوافق والده على دخوله المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج، ولكنه دخل من دون علم والده قسم التمثيل، ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل، الأمر الذي دفع والده إلى الموافقة على إكمال مسيرته الفنية.

تخرج أحمد خليل من معهد السينما عام 1965، حيث التحق بعد ذلك بمسرح ”الجيب“، وفي السبعينيات سافر إلى الخليج حيث بدأت موجة كبيرة من الإنتاج التلفزيوني، ما أدى إلى ابتعاده عن العمل في السينما المصرية، إلا أنه شارك في أعمال متميزة منها ”سليمان الحلبي“ بدور ”الجنرال الفرنسي كليبر“ ومن إخراج عباس أرناؤوط وتأليف محفوظ عبد الرحمن، ثم عاد بقوة إلى الدراما في التلفزيون المصري في أعمال مثل ”يموت الزمار“، ”حديث الصباح والمساء“، ”زمن عماد الدين“.