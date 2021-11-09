"دايلر" ينشر صورة بـ"كدمة على عينه" ويعلق: "باخذ حقي"

نشر الرابر السعودي عبدالعزيز بن دليجان، الشهير فنيا بـ“دايلر“، صورة تظهر وجود كدمة في إحدى عينيه عبر حسابه في ”سناب شات“.

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وأرفق ”دايلر“ الصورة بتعليق ”باخذ حقي“، كدلالة على تعرضه لاعتداء، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.

ومن غير المعروف إن كان ”دايلر“ قد تعرض بالفعل لأي اعتداء، في الوقت الذي شكك فيه متابعون بذلك، مؤكدين أن ”دايلر استخدم خاصية (الفلتر) لإظهار كدمة“.

وسبق أن أثار الرابر السعودي ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر أنباء عن العثور على القنب مزروعا في منزله واتهامه بتعاطي المخدرات في دبي.

وفي فبراير/شباط الماضي، قررت محكمة الجنايات في دبي إخلاء سبيل “دايلر“، بعد أن برأته من جميع التهم الموجهة إليه، ما عدا تهمة التعاطي.

وقضت المحكمة بحبسه ستة أشهر يليها الإبعاد، قضى أكثر منها في التوقيف، لذا تقرر إخلاء سبيله.

وبرأت المحكمة ”دايلر“ من تهمة زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش، بعد العثور على 3 نبتات داخل شقته.

كذلك تمت تبرئته من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر تعمل ”يوتيوبر“ ومؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وقد أحيلت بدورها إلى محكمة الأحداث.

وكان قد أفاد مصدر من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة بالقضية بأن ”معلومات موثوقة المصدر وردت عن قيام دايلر بتعاطي المواد المخدرة وحيازة كمية منها داخل مقر سكنه في برج معروف بمنطقة الخليج التجاري، ليتم القبض عليه وبرفقته شاب آخر وفتاتان“.

وتم الكشف عن القضية في المرة الأولى العام الماضي، وأحيطت بكثير من الشائعات والتفاصيل حول هوية من كانوا في منزل ”دايلر“، بسبب شهرته ومتابعيه الكثر في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن واقعة مماثلة لاعتداء وقعت لنجم مواقع التواصل الكويتي عبدالله الجاسر، المعروف باسم ”عبودكا“، وذلك في العام الماضي، إذ نشر صورة كذلك توضح وجود كدمة على عينه في حساباته في مواقع التواصل، مرفقا الصورة بتعليق يؤكد فيه أيضا أنه ”سيأخذ حقه“.

وقبل نحو أسبوعين، أصدرت محكمة الأحداث في دولة الكويت حكمها بحق الحدَثين اللذين اعتديا على عبودكا.

وأورد محامي الجاسر، عبداللطيف العوام، تفاصيل بشأن حكم المحكمة بإعادة نشره تغريدة عن الحكم في حسابه بموقع التواصل ”تويتر“، حيث قضت محكمة الأحداث بوضع المتهم الأول تحت الاختبار القضائي مدة شهرين، وإيداع المتهم الثاني في دور الرعاية مدة 6 أشهر.