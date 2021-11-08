بعد حادثة مقتل المصورة.. عنصر من طاقم فيلم "راست" مهدد ببتر ذراعه

تعرض أحد تقنيي الإضاءة، الذي كان يعمل في موقع تصوير فيلم ”راست“ الذي عاش حدثا دراميا الشهر الماضي، للسعة عنكبوت سامة قد تتسبب في بتر ذراعه.

ويعتبر هذا الخبر المحزن ضربة جديدة لفيلم ”راست“ وبطله اليك بالادوين، بعد حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة مديرة التصوير هايلينا هاتشينز وتسبب في إصابة المخرج جويل سوزا يوم 21 أكتوبر المنصرم.

وكان التقني ”جيزن ميلر“ مكلفا بالمساعدة في جمع الأغراض وإغلاق موقع تصوير الفيلم في نيو ميكسيكو بعد الواقعة ،حينما تعرض للسعة من عنكبوت الناسك البني التي تعيش في الولايات المتحدة.

وخضع ميلر بعد نقله إلى المستشفى لعدة عمليات جراحية، في محاولة من الأطباء لتفادي بتر الذراع حسب موقع ”سكاي نيوز“.

وعنكبوت الناسك البني سام له جسم يشبه الكمان طوله حوالي سنتمتر واحد، ولونه يتأرجح بين الأصفر الغامق والبني، يفضل العيش في المناطق الدافئة الجافة، مثل الأبنية المهجورة وأكوام الخشب والمخازن.

و يمكن أن تتسبب لسعته السامة في نخر الجلد، وقد يؤدي سمها أيضا إلى تدمير الأوعية الدموية أو التسبب في شلل جزئي وحتى الوفاة في حال تأخرت معالجة اللسعة بالشكل السليم الذي يتطلب دراية بنوع هذا العنكبوت السام.

وبالفعل يعانى جيسون ميلر من نخر في الذراع وكذلك تعفن الدم، لذا فإن ”طريق الشفاء سيكون طويلًا جدا إذا تمكن الفريق من إنقاذ ذراعه“، حسب صفحة جمع التبرعات لعلاجه.

وقالت الصفحة الخاصة بجمع التبرعات للعامل سيئ الحظ:“إذا فقد ذراعه، في أسوا الحالات، فسيغير هذا الحدث حياة جيزون ويكون مدمرا له ولعائلته.“

وتطرقت مواقع إعلامية لظروف العمل السيئة التي عاشها طاقم فيلم ”راست“، وتسببت في مغادرة مجموعة منهم لموقع التصوير قبل بضعة أيام من حادث السلاح.

ويتعلق الأمر ب 6 تقنيين تخلوا عن عملهم في الفيلم خوفا على سلامتهم، منتقدين ظروف العمل التي وصفوها بـ“الخطيرة“.

وصرح واحد من المغادرين للصحافة المحلية مع إخفاء اسمه: ”لم يعقد أي اجتماع بخصوص السلامة، ولم يكن هناك ما يشير إلى عدم تكرار ما حدث، كل ما كانوا يريدون فعله هو الاستعجال، ثم الاستعجال ثم الاستعجال“.