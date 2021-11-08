بعد إصابته بكورونا.. تدهور الحالة الصحية للفنان المصري أحمد خليل

أفادت مصادر مقربة من الفنان المصري أحمد خليل بتدهور حالته الصحية؛ إثر إصابته بفيروس كورونا، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

وعلمت ”إرم نيوز“ من مصدر مقرب من الفنان أحمد خليل ”أنه أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، لكنه لم يعانِ من أعراضه بشكل كبير، وقد قام بمراجعة المستشفى، غير أنه لم يمكث طويلا وخرج بأمر من الطبيب بسبب تحسن حالته“.

وأوضح المصدر أن الفنان خليل ”تعرض لمضاعفات شديدة اليوم الاثنين، وعانى من صعوبة في التنفس وألم شديد في الصدر، ويجد صعوبة في التحدث، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ودخل العناية المركزة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بسبب معاناته من نقص نسبة الأكسجين في الدم“.

يشار إلى أن الفنان أحمد خليل أصيب بفيروس كورونا أثناء تصوير مشاهده بحكاية ”حكايتي مع الزمان“، ضمن حكايات مسلسل ”إلا أنا“ الذي يعرض حالياً.

وتدور أحداث المسلسل حول زوجة تقرر الطلاق في سن الستين، بعد أن عانت لثلاثين سنة من تراكمات نفسية بسبب معاملة وأفعال زوجها، ويكافح الزوج معها لأجل أن تعطيه فرصة أخيرة يكفر فيها عن كل ما فعل، وبوعد منه أن يزيح كل تراكمات السنين التي بداخلها، توافق بصعوبة تحت شروط صارمة، ليتفاجأ الزوج أنه أمام اختبارات صعبة ويجب عليه اجتيازها، وإلا سيفقد عشرة العمر وحبيبة قلبه.

و“حكايتي مع الزمان“ هي الحكاية الخامسة من الموسم الثاني لمسلسل ”إلا أنا“، وهي بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفه، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جوده، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي حول المشاكل الأسرية.

يذكر أن أحمد خليل يعد واحدا من أهم الفنانين المصريين، حيث قدم العديد من الأعمال الناجحة في السينما والدراما، ولعل أبرز أعماله مسلسل ”حديث الصباح والمساء“، الذي شارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن، منهم ليلى علوي، عبلة كامل، وغيرهما، وكان أول إنتاج درامي لشركة ”العدل جروب“ بعد نجاحهم في السينما.