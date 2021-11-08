مشهورة سناب شات "سحر العيون" تنتقد متابعة اتهمتها بالبحث عن الشهرة

ردت مشهورة ”سناب شات“ في المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا باسم ”سحر العيون“ على إحدى المتابعات، التي اتهمتها بالبحث عن الشهرة.

وعلقت ”سحر العيون“ على المتابعة في حسابها بـ ”سناب شات“، التي كتبت تعليقا ”يا حليلها تدور الشهرة“، أنها ليست بحاجة للشهرة وهي تملك ما يفوق المليون متابع عبر حسابها.

ووجهت المشهورة السعودية حديثها للمتابعة، بالقول: ”إنتِ تكتبي في أي برنامج سحر العيون يطلعلك على طول سحر العيون“.

وأكدت أنها اشتهرت بجهدها الشخصي، وليس بفضل أحد، كما أنها لا تملك أي علاقات على مواقع التواصل الاجتماعي مع مشاهير، ولا تعمل مع أحد.

وتابعت سحر العيون أنها تفتخر بنفسها، لأنها استطاعت أن تصبح مشهورة بجهدها.

وختمت حديثها بالقول: ”والأهم من ذا وركزوا معاية إني اشتهرت من نفسي، (..) اشتهرت من كيفي أنا سحر العيون“.

وكانت سحر العيون خرجت في مقطع فيديو، تنتقد فيه من خلعن نقابهن وحجابهن ويتحدثن في الدين، وعلقت، أنها ”لا يجوز لمن خلعت نقابها وحجابها أن تفتي في الدين؛ لأن الدين خط أحمر“.

وأضافت مشهورة السوشال ميديا أن ”الدين حرية شخصية بين الإنسان والله، ولكن حين يتكلم عن الدين يجب أن يكون على قدر ذلك“.

وقالت في معرض انتقادها لشهيرات يخلعن الحجاب والنقاب ثم يتحدثن في الدين: ”إن أي وحدة تبي تفك النقاب لا تجي تتكلم عن النقاب، وأي وحدة تفك الحجاب، لا تتكلم عن الحجاب، الدين خط أحمر“.

وأكدت سحر العيون أنه حين أقدمت على خلع النقاب وارتداء الكمامة، لم تتكلم مطلقا عن النقاب.

وكانت المشهورة السعودية ظهرت، في مايو/ أيار الماضي، عبر حسابها في ”سناب شات“، وهي تعرض إحدى مقابلات الفنانة الهندية “ كاترينا كيف“، حيث أكدت على الشبه الكبير بينهما.

وأكدت سحر العيون على أنها تشبه الفنانة الهندية ”كاترينا كيف“، حيث علقت قائلة: ”هذه مقابلة مع شبيهتي الممثلة الهندية ”كاترينا كيف“، طبعا تشبهني كثيرا، واللي تقول ومين ربي ينصرني عليها عدوة الجمال، تشبهني في كل شيء في الملامح والشفايف، حتى الجسم“.

يذكر أن سحر العيون اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصة زواجها من رجل أعمال سعودي معروف، ومعاناتها من أهل زوجها، ثم انفصالها عنه بعد سنوات.