أروى عمر تهدد بمقاضاة متداولي صورتها المسربة

أعلنت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية، والمقيمة في المملكة العربية السعودية، أروى عمر، أنها ستقاضي كل من قاموا بـ“التشهير“ بصورتها المسربة.

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وعلقت المشهورة اليمنية في حسابها في موقع التواصل ”سناب شات“ أن ”القانون سيربي الجميع“، مبينة أنها قدمت شكوى بمسربي صورتها.

وسبق أن انتشرت صورة لأروى عمر، تم التقاطها من مقطع فيديو من حسابها، وذلك قبل أن تقوم بحذفه من فورها، يوثق ظهور أجزاء من جسدها.

وكانت أروى عمر، قد أوضحت في مقطع عبر حسابها في ”سناب شات“، وهي تبكي متأثرة، أن ”مقطع الفيديو انتشر عن طريق الخطأ“، متوسلة رواد مواقع التواصل بعدم نشر الصورة، التي تم التقاطها من مقطع الفيديو المعني.

وقامت صديقات لأروى عمر بدورهن، بمطالبة الجمهور بحذف الصورة المسربة، حيث طالبت المشهورة السعودية رحمة الغامدي، عبر حسابها في ”سناب شات“، رواد مواقع التواصل بالكف عن نشر صورة أروى عمر، مؤكدة أنها ”ليس من طبيعة أروى نشر أجزاء من جسدها عبر حساباتها“.

وانتقدت المشهورة السعودية ريفال خواجي، عبر حسابها في ”سناب شات“، تداول صورة ”عمر“، رواد مواقع التواصل، متهمة إياهم بـ“حبهم للفضايح“، مفندة اتهامات رواد مواقع التواصل، بتعمد أروى عمر نشر صورتها، مضيفة أنها لو كانت ترغب في نشر مثل هذه الصورة، لفعلت ذلك عبر حسابها.

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وتابعت ”خواجي“ رواد مواقع التواصل، أن ”زوج أروى عمر واثق بها، وهي ليست بحاجة لمزيد من المشاهدات“، في إشارة إلى من برروا بأن أروى عمر تعمدت نشر الصورة لزيادة المتابعين.

وطالبت خبيرة التجميل آلاء الحكمي، عبر حسابها في ”سناب شات“ رواد مواقع التواصل بحذف الصورة المسربة.

وأكدت أن ”صديقتها أروى عمر تنشر في أحيان كثيرة مقاطع وصور، دون أن تنتبه إلى أين ترسلها“، مبينة أنها وصديقات لأروى ينصحنها دائمًا بالانتباه لأجل ذلك.

بدورها، قالت ”الحكمي“ إن ”أروى عمر لا تنشر بالعادة مثل هذه المقاطع، وإن الفيديو بثته عبر حسابها عن طريق الخطأ“، مستنكرة التقاط صورة من مقطع الفيديو ونشرها.

يذكر أن أروى عمر، احتفلت بزواجها وسط أجواء عائلية، بحضور مجموعة من أصدقائها المقربين، يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في خطوة لم تسبقها أي مقدمات أو تلميحات.