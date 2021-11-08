منة عرفة تعلن انفصالها عن محمود المهدي

أعلنت الفنانة المصرية منة عرفة، اليوم، انفصالها عن زوجها الفنان محمود المهدي، بعد 4 أشهر من عقد قرانهما في يوليو الماضي.

وكتبت منة عرفة عبر خاصية ”الاستوري“، على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“: ”كل شيء قسمة ونصيب. تم الانفصال وربنا يوفق الجميع“، في إشارة لانفصالها عن زوجها.

من جانبه كشف الفنان الشاب محمود المهدي سبب انفصاله عن منة عرفة، عقب 4 أشهر من عقد القران، لكنه تراجع وحذف التوضيح واكتفى بإعلان الطلاق فقط.

وكتب محمود المهدي، عبر خاصية ”الاستوري“ في حساب ”إنستغرام“، ما حذفه قائلا: ”الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصيب وأنا كراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا“.

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ولم يوضح المهدي طبيعة الأمور التي تسببت في الطلاق واكتفى بذكر أنها ستوقف عمل طليقته منة عرفة، قائلا: ”الحاجات دي هتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني.. فأكيد مش هقف في ده وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع“.

واكتفى محمود المهدي بالبقاء على ”الاستوري الذي سبق فيه طليقته بإعلان الطلاق وقال: ”تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها التي اختارتها“.

وكانت منة عرفة أعلنت في يوليو الماضي، عقد قرانها على محمود المهدي في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين.

وحينها كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”وكتبنا الكتاب في جو عائلي جدا.. تم عقد قراني.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا، وبارك علينا، واجمع بيننا في الخير“.

ويشارك الثنائي في فيلم مصري يحمل اسم ”666“، وكان من المقرر أن يتم الزفاف عقب انتهاء تصوير الفيلم بحسب ما أعلنه محمود المهدي في وقت سابق.

وفي 6 سبتمبر الماضي أثار محمود المهدي جدلا كبيرا، بعدما نشر صورة له، تجمع منة عرفة مع طليقته الثانية، معلقا عليها: الزوجة الثانية والزوجة الثالثة دون كشف تفاصيل أخرى، ما أثار حالة من حيرة الجمهور، وسر هذه الصورة التي جمعت الطرفين وهل زوجته الثانية ما زالت على ذمته.

وظهرت الفنانة منة عرفة في الصور التي نشرت في شهر سبتمبر وهي ترتدي ملابس شتوية، وكذلك طليقة خطيبها، ما يعني أن الصورة التي نشرت تم التقاطها في وقت سابق لموعد نشرها، ما زاد الشكوك حول وجود علاقة صداقة سابقة بينهما.