المخرج المصري أشرف فايق: نطمح لشراكة سينمائية عربية شاملة (فيديو إرم)

أفاد المخرج السينمائي المصري أشرف فايق، أنّ اتحاد السينمائيين العرب وافق على عقد اتفاقية الشراكة السينمائية العربية بعد أربع سنوات من طرح الفكرة في تونس، ما يمثل مقدمة لتوسيع مجال التعاون والتبادل في المجال السينمائي بين الدول العربية.

وقال فايق في حوار لـ ”إرم نيوز“، إنه زار تونس قبل أربع سنوات والتقى وزير الثقافة آنذاك محمد زين العابدين وكان من المقرر توقيع اتفاق أو بروتوكول لإنتاج مشترك بين اتحاد السينمائيين العرب ووزارة الثقافة التونسية، لكن المشروع تعطل لعدة اعتبارات.

وأضاف المخرج المصري، أنّ ”آخر اجتماع بخصوص هذا المشروع جرى قبل شهر، وحصل تصويت من 14 دولة عربية كانت حاضرة وهو الاجتماع السنوي المنعقد على هامش مهرجان الإسكندرية لحوض البحر المتوسط، وكان فيه مجموعة كبيرة من ممثلي اتحاد من السعودية والكويت والبحرين ومصر وقطر وغيرها“.

وقال المخرج المصري، إنّ المشروع حظي بموافقة 14 دولة عربية لعقد اتفاقية الشراكة السينمائية العربية لا المصرية التونسية فحسب، من أجل الاشتراك في الإنتاج السينمائي“، معتبرا أنّ العالم العربي في حاجة إلى مثل هذا التعاون في مجال صناعة السينما.

وردا على سؤال حول تقييمه للدورة 32 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية التي اختتمت أمس السبت، قال فايق، إنّ ”هذه الدورة خلقت تميزا بسبب غياب دورة العام الماضي، ما أتاح مشاركة غزيرة من حيث عدد الأفلام التي كانت مبرمجة منذ العام الماضي مع الأفلام الجديدة لهذا العام، وهذا خلق تميزا وتنوعا“.

وأضاف المخرج المصري ”ما أثار إعجابي أيضا أن هناك تنوعا من حيث القضايا المطروحة والمخرجين الشباب من مختلف الدول المشاركة“.

وبخصوص غياب ”نجوم الصف الأول“ عن هذا المهرجان الذي يعتبر أكبر تظاهرة سينمائية في تونس أكد فايق أنّ نجاح أي مهرجان لا يتوقف ضرورة على حضور النجوم.

وأوضح المخرج المصري، أن ”المهرجان لا يقتصر على الافتتاح أو الاختتام أو من حضر على السجاد الأحمر؛ لأنّ المقياس هو بقاء اسم المهرجان الذي يسجل العرض الأول لفيلم ما، أو ندوة عُقدت مع مخرج عالمي أو اتفاقية تم توقيعها بين سينما أفريقية مثلا وأيام قرطاج السينمائية، من خلال وزارة الثقافة أو المهتمين بالسينما في تونس، وهذا ما يسجله التاريخ، وهذا هو النجاح الحقيقي، وهذا هو حصاد المهرجان“.