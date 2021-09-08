سمية الخشاب توجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو عبر تويتر

يبدو أن الرسائل المثيرة للجدل التي توجهها الفنانة المصرية سمية الخشاب للنجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو لا تتوقف.

فبعد مرور أقل من 5 أيام على رسالتها للاعب الدولي، التي نشرتها وهي ترتدي فستان زفاف وتنتظر رؤيتها مع اللاعب مع فريقه العائد له مانشيستر يونايتد الإنجليزي، وجهت، اليوم الأربعاء، رسالة جديدة ساخرة للاعب تطلب فيها مقابلته.

وخلال منشور ساخر لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، طلبت سمية الخشاب من رونالدو أن تقابله خلال تواجدها في البرتغال، لبحث عدد من الصفقات الجديدة.

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ونشرت الفنانة المصرية مع التغريدة صورة لها صحبتها بتعليق وإشارة لحساب اللاعب الدولي وكتبت: ”أنا في البرتغال.. عندي شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتتم إزاي“.

انا فالبرتغال عندي شويه حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقه الجايه هتتم ازاي @Cristiano pic.twitter.com/yjCKW6u9qE — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) September 8, 2021

ويوم الجمعة الماضي 3 أيلول سبتمر، نشرت الفنانة، عبر حسابها على موقع ”تويتر“، صورة تظهرها وهي مرتدية فستان زفاف، معبرة عن فرحتها بعودة النجم العالمي كريستيانو رونالدو إلى فريقه مانشستر يونايتد، لكنها تراجعت وحذفتها بعد دقائق من نشرها.

وعلقت الخشاب على الصورة قائلة: ”مش قادرة استنى أشوف أول ماتش لكريستيانو رونالدو مع اليونايتد حاسة أني هبقى متحمسة ومبسوطة كأنه يوم فرحي“.

وخلال الفترة الأخيرة، ظهرت سمية الخشاب في أكثر من تغريدة سابقة لها وهي تشجع فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي، وكانت من أكثر المتحمسين لعودة كريستيانو للفريق من جديد.

وكان من بين هذه التغريدات تلك التي عبرت فيها عن سعادتها بعودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، عندما كتبت ساخرة عقب عودته بأنهم استجابوا لطلبها.

وكتبت حينذاك على تويتر: ”شكرا على أنكم استجبتوا لطلبي وجبتوا كريستيانو رونالدو.. وبصراحة أنا مبسوطة جدًا وإن شاء الله المان يونايتد في الصدارة.. ودايما أحلى جمهور وجلوري جلوري مان يونايتد وبحبكم يا أحلي ديفلز“.

شكرا @ManUtd_AR علي انكم استجبتوا لطلبي وجبتوا كريستيانو رونالدو وبصراحه انا مبسوطه جدا وان شاء الله المان يونايتد في الصداره ودايما احلي جمهور و جلوري جلوري مان يونايتد وبحبكم يا احلي ديفلز 🔴🔴🔴 pic.twitter.com/hlhmy6cUNS — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 27, 2021

وتتواجد سمية الخشاب في البرتغال برفقة عدد من الفنانين؛ لحضور إحدى المناسبات الفنية، ومن بين المتواجدين معها الفنانة يسرا، وآسر ياسين وأمينة خليل ونجلاء بدر ورزان مغربي.

واليوم الأربعاء، كانت الفنانة المصرية نجلاء بدر قد شاركت متابعيها صورة تجمعها بعدد من الفنانين، وهم: يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، سمية الخشاب، ورزان مغربي، في المطار خلال توجههم إلى البرتغال.