الفنانة الأردنية دانة المساعيد تتلقى تهديدات بالقتل من عائلة والدها

أطلقت الفنانة الأردنية دانة المساعيد، نداء استغاثة لحمايتها من تهديدات بالقتل قالت إنها وصلتها من أشخاص من عائلة والدها الأردني المنفصل منذ سنوات عن والدتها الكويتية.

وأطلقت الفنانة دانة، خلال الساعات الماضية، نداء استغاثة لحمايتها من هذه التهديدات، حيث أكدت أنها ليست المرة الأولى التي تصلها تهديدات والتي باتت تشكل خطرًا على حياتها، ما دفعها لتقديم بلاغ لدى الجهات المعنية في مدينة العين.

ونشرت ”دانة“ جانبًا من التهديدات التي وصلتها عبر حسابها على ”إنستغرام“، وجاء فيها: ”اسمعيني يا حلوة، ودّعي أحبابك الذين أنتِ بينهم، يوم، يومين، بالكثير ثلاثة، ما عاد يشوفوكِ، سلام يا بطة، وخذي نصيحة لا تسوي حركات وتفكري تبلغي أي أحد لأنه ماحدش رح ينفعك، هدر دمك على أيدنا، وعارنا رح ينغسل، كلها يومين“.

ولبت الجهات المعنية في دولة الإمارات نداء الفنانة الشابة التي أكدت، مساء الأربعاء، أن القضية أصبحت لديها عقب تواصلها معها، بعد أن تصدرت قضيتها حديث السوشيال ميديا، ولاقت تفاعلًا واسعًا في عدد من الدول العربية.

ووجهت الفنانة ”المساعيد“ في منشور عبر حسابها على ”إنستغرام“ الشكر لدولة الإمارات بعد أن تفاعلت الجهات المعنية مع قضيتها، كما وجهت الشكر لكل من تفاعل معها وساندها من النشطاء والناشطات في كل مكان، ومنهم المحامية الكويتية المقيمة في لندن دلال المسلم.

وبدأت قضية ”دانة“ عقب نشرها، يوم أمس الثلاثاء، تفاصيل تلقيها تهديدات بالقتل، حيث قالت ”إن تهديدات بالقتل وصلتها عن طريق الدايركت مسج من أشخاص مجهولي الهوية، لكن لهم صلة بها وبأهلها، وبعدها بدقائق اختفى الحساب كليًا من إنستغرام، ثم تم تهكير حسابها قبل أن تتمكن من استرجاعه سريعًا“.

وطالبت ”دانة“ خلال الساعات الماضية السلطات في الإمارات بالالتفات لقصتها وحمايتها، كما ناشدت سفارة الأردن في أبو ظبي بأخذ الإجراء المناسب لحمايتها.

وذكرت ”دانة“ التي عاشت لدى والدتها في الكويت لمدة 20 سنة، أنها سبق أن تعرضت لتهديدات، منوهةً إلى ”أن تهديدات سابقة وصلت إلى والدتها، ثم تعرضت هي ووالدتها للشتم على الملأ، قبل أن تتحول الشتائم إلى تهديدات بالقتل“.

وكشفت ”دانة“ في منشور عبر حسابها علة ”تويتر“ بعض التفاصيل، قائلةً ”أنا دانة المساعيد، أردنية الجنسية، كويتية الأم، أتعرض لتهديدات بالقتل بكل شفافية وعلنية من أسرة الأب، وسبق أن أخذني والدي من أمي، وأرجعتني أمي قانونيًا لها، وبعد ذلك ماتركوني ولا لحظة أعيش بسلام، وأطالب أعلى السلطات بحمايتي، ولاتجعلوني الضحية القادمة، وصلوا صوتي لكل مكان“.

ودانة المساعيد فنانة أردنية من مواليد 2001، بدأت مشوارها الفني العام 2009 من خلال البرنامج الكوميدي ”طول بالك“ مع الفنان الكويتي طارق العلي.