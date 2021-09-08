الفنانة المصرية أسماء أبو اليزيد تكشف أحداث الجزء 2 من "الآنسة فرح"

كشفت الفنانة المصرية أسماء أبو اليزيد عن أحداث الجزء الثاني من مسلسل ”الآنسة فرح“، الذي حقق نجاحا كبيرا في الجزء الأول.

وقالت أبو اليزيد لـ“إرم نيوز“، إنه ”في الجزء الثاني من الآنسة فرح، تستمر حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها وخلافاتها التي لا تتوقف، فبعدما مرت بحادث غيّر مجرى حياتها، تنطلق الأحداث هذه المرة من داخل المستشفى لحظة وضعها لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، وغيرها الكثير من التطورات الكوميدية الأخرى“.

وأضافت أن ”الكثير من الأمور الطريفة ستحدث في هذا الجزء، خصوصا أن فرح تختبر مشاعر الأمومة لأول مرة، وهي إنسانة عاطفية ومحبة للعائلة“.

وأشادت الفنانة المصرية بـ“علاقة الصداقة مع الممثلين، التي توطدت موسما بعد آخر“، لافتة إلى أن ”هناك تغييرات عدة سيراها المشاهد على أكثر من صعيد، وسنرى كيف تحسم فرح خيارها بين طارق وشادي، وأي اتجاه ستأخذ قصة الحب“.

وأضافت: ”أرجو أن يحقق الموسم الجديد نجاح الموسم الأول الذي حمل صدمة الفكرة المجنونة، وهذا كان أمرا مبهرا“، منوهة أن ”الصعوبة تكمن في إبقاء عنصر الجذب والابهار حاضرين، وأن نحافظ على ما أعجب الناس من طريقة السرد والإخراج والحبكة الدرامية“.

يشار إلى أن العمل يضم كوكبة من النجوم المتميزين، منهم أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبد الرسول، وتامر فرج وآخرين، حيث تولى رواية أحداثه جورج عزمي بأسلوب طريف وسلس، علما أن العمل من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت، وهو من إخراج وائل فرج.

ويُعرض مسلسل ”الآنسة فرح“ في موسمه الثاني على قناة ”MBC مصر“، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الخميس، الساعة 9:00 مساءً، فيما يبدأ عرضه يوم الأربعاء ، ليُعاد عرضه الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

وكان آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل ”الاختيار 2″، الذي خاضت به المارثون الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، حيث جسدت فيه شخصية ”عاليا“، خطيبة الفنان أحمد مكي بالمسلسل، وكان من بطولة كل من كريم عبد العزيز، وإنجي المقدم، وأحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وإسلام جمال، وتأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.