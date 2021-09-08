الفنانة المصرية ليلى طاهر تعلن اعتزالها الفن

أعلنت الفنانة المصرية، ليلى طاهر، اعتزالها الفن، وابتعادها عن الأضواء بشكل كامل لتتفرغ لعائلتها.

وقالت طاهر لـ“إرم نيوز“، اليوم الأربعاء، إنها ”اعتزلت الفن ولن تتراجع عن قرار الاعتزال، وستتفرغ أكثر لحياتها العائلية“.

وأضافت: ”ما ينفعش أقول إني اعتزلت وبعدين أرجع تاني“، مؤكدة أنها ”سعيدة للغاية لأنها اقتربت أكثر من عائلتها وأصدقائها بعد الاعتزال“.

وأوضحت ليى طاهر أن ”سبب اعتزالها هو أنها تحترم نفسها وتحترم جمهورها، فالأعمال اللي تعرض علي لا تنسابني، وقلت يكفي ما عملته من تاريخ ومفيش داعي إني أعمل أي حاجة لمجرد التواجد فقط“.

وكان أول من اكتشف الفنانة المصرية، هو المنتج رمسيس نجيب، واختار لها اسم ليلى طاهر، من أسماء بطلات روايات إحسان عبد القدوس.

وقدم نجيب الفنانة للمرة الأولى في 1958 من خلال فيلم ”أبو حديد“ الذي أدت فيه دور البطولة مع فريد شوقي، وقدمت عددا كبيرا من البرامج، منها مجلة التلفزيون، وعندما تلقت عرضًا بالتعيين فضلت الفن.

وقدمت الفنانة العديد من الأفلام أهمها: ”الناصر صلاح الدين، عفوا أيها القانون، الأيدي الناعمة، لا تدمرني معك، الأزواج الشياطين، قطة على نار، زمان يا حب، اعترافات امرأة، البيوت أسرار، زوجة بلا رجل، معسكر البنات“.

ومن أفلامها أيضا: ”أيام ضائعة، المدير الفني، المراهقان، ثمن الحب، سنوات الحب، مطلوب زوجة فورا، امرأة في دوامة، بطل للنهاية، آخر فرصة، يا حبيبي، حيرة وشباب“.

كما قدمت الفنانة العديد من الأعمال على الشاشة الصغيرة، ومن أشهر مسلسلاتها: ”يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، ومسيو رمضان مبروك، والباب في الباب، وزواج بدون إزعاج، وعادات وتقاليد“.

وقدمت ليلى طاهر على خشبة المسرح أعمالا عدة، ومن المسرحيات التي شاركت فيها: ”الدبور، وعريس في إجازة، وسنة مع الشغل اللذيذ، وغراميات عفيفي، وكومبارس الموسم، وفخ السعادة الزوجية، ورصاصة في القلب“.

وحصلت الفنانة المصرية ليلى طاهر، على العديد من الجوائز، آخرها درع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في العام 2017.

كما حصلت على جائزة الريادة السينمائية من المهرجان الكاثوليكي في العام 2018، كما كرّمها مهرجان شرم الشيخ السينمائي، في دورته الثانية 2018.