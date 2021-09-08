الفنانة ليلى اسكندر تثير الجدل بردودها على معجبات زوجها السعودي

أثارت الفنانة اللبنانية المقيمة في المملكة العربية السعودية، ليلى اسكندر، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر مناوشات كلامية مع متابعات تغزلن بزوجها الفنان السعودي، يعقوب الفرحان.

وتداولت الحسابات المعنية بأخبار المشاهير جانبًا من تلك المناوشات، التي جاءت إثر نشر الفنانة صورة جديدة لزوجها، وُصفت بـ“الصادمة“، وتبين أنها من كواليس مسلسل رشاش، حيث كان التعب ظاهرًا عليه بشدة.

إلا أن بعض التعليقات من متابعات ومعجبات بالفنان السعودي يعقوب، جاءت صادمة ومستفزة للفنانة ليلى، ودفعتها للرد عليهن، وفق ما أظهرت الصور المتداولة لهذه التعليقات والمناوشات.

ورصدت الحسابات المعنية بمتابعة أخبار المشاهير، بعض ردود الفنانة على تعليقات المعجبات، حيث قالت في إحداها ”كفو يالمسلمة متربية عدل انت عند بيت امتس وابوتس والخلااات“، وجاء في رد آخر للفنانة ”أمبييه بدون الميم يعني ابيه الله الله ياشريفات مكة الله عليكم.. استمروا“، وهو رد على تعليق متابعة كتبت: ”أمبييه من دون الميم“.

وأضافت الفنانة ليلى في رد آخر ”لا عادي انا من 2016 بالمملكة تعودت ياعمري على هذه العينات وصرت اعرف ارد الطار طيران وانا أختك“.

وأثارت ردود الفنانة ليلى، استياء عدد من المتابعين الذين وجدوا في كلامها ”إساءة إلى بنات المملكة“.

وبالعودة إلى حساب الفنانة في ”إنستغرام“ تبين أنه تم تحويله إلى حساب خاص، حيث أكد كثير من المتابعين ”أنها قامت بحذف الصورة وإغلاق حسابها، عقب الجدل الذي أثارته“.

وعادت الفنانة ليلى للرد عبر حسابها في ”سناب شات“ على الاتهامات التي طالتها بشأن الإساءة للسعوديات، حيث قالت في أحد الردود ”أتحداك توريني مسبة وحدة، انا مو تربيتي ولا أخلاقي أسب احد بس أي شخص يتعدى الحدود لازم يتحجم. ابغى اعرف كل انثى ايش بيكون شعورها بالله لما تكتب لها وحدة تعليق زي امبييه من غير م. على صورة زوجها. في وقاحة اكثر من كذا؟ ولا عبالكم انا بسكت؟“.

وأضافت الفنانة ليلى ”سعوديات، ايش دراك انها سعودية، اذا أسماؤهم كلها أحرف فقط واضح وهمية، لكن السعوديات اللي أعرفهن ما يطلع منهم قلة الأدب هذه علنا لأنهم متربيات وما يقربون رجال غيرهم أبد عندهم مبادئ وأخلاق“.

ويذكر أن يعقوب الفرحان، قد اعترف بزواجه من ليلى اسكندر عام 2015، بعد عامين من الزواج السري، وفي شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2018، أنجبت الفنانة اللبنانية مولودًا من زوجها السعودي، أسمته يوسف.

وفي منتصف عام 2020، أعلنت ليلى انفصالها رسميا عن زوجها، لتتراجع عقب أيام قليلة عن ذلك الإعلان، وتؤكد عودتهما مجددًا، وأن ما حصل حينها، هو مجرد خلاف بسيط.

وقبل شهر، عاقبت وزارة التجارة السعودية شركات ومشاهير، لارتكابهم مخالفات، حيث أعلنت الوزارة تغريم أربعة من مشاهير موقع ”سناب شات“، من ضمنهم الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، بسبب نشرهم إعلانات تضمنت ”خداعًا وتضليلًا“ للمستهلكين.