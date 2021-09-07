بطريقة رومانسية.. خطيب نور عمرو دياب يفاجئها بالزواج

نشرت نور عمرو دياب، على حسابها في ”إنستغرام“، صورا لطلب عرض الزواج عليها، حيث ظهرت في إحدى الصور يدها وهي ترتدي خاتما بسيطا، فيما ظهر في صورة أخرى خطيبها ”الجاثي“ أمامها، في لقطة رومانسية وهو يلبسها الخاتم بعيدا عن الصخب والاحتفالات الكبيرة.

وكما كان حال الاحتفال بسيطا، ظهرت كذلك نور بفستان بسيط مزين بالورود، فيما اختار خطيبها إطلاله ”كاجوال“.

وعلقت نور على الصور: ”أحبك.. كنت أعتقد أنها مجرد جلسة تصوير، لكنه فاجأني وقدم لي عرض زواج“، دون أن توضح ما إذا كانا يرتبان لحفل خطوبة أم لا.

وتسببت نور عمرو دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، في إثارة اهتمام الجمهور في الفترة الماضية، منذ أن أعلنت خطبتها، التي من المقرر إقامتها بشكل رسمي قريبا، لكنها لم تظهر في أي صور على السوشيال ميديا مع خطيبها من قبل، حتى نشرت لقطات مصورة جديدة لهما اليوم الثلاثاء، وتحدثت عن كيفية قضاء يومها المزدحم، واختيار ملابس مريحة ليوم تسوق طويل، وظهرت وهي تتناول وجبة خفيفة برفقة خطيبها في لقطة لم تتعد ثواني معدودة.

وتصدرت نور مؤخرا ”التريند“ بإعلان خطبتها من شاب بريطاني من أصل إفريقي، عبر بث مباشر في إنستغرام، قالت فيه إنها سعيدة جدا بخطبتها، وستعلن قريبا عن التفاصيل الكاملة لحفل الخطبة.

وأضافت أنها ستشارك متابعيها صورا لرحلتها مع خطيبها ومنزلهما وصورة للخاتم، لافتة إلى أنها لا تستطيع ارتداءه بسبب فقدانها بعض الوزن، لذا يحتاج بعض التعديل.

ونور هي الابنة الأولى للفنان عمرو دياب، والوحيدة للفنانة شيرين رضا، ولديها 3 أخوة هم كنزي، وجنا، وعبد الله، ودرست العديد من التخصصات، من بينها البيولوجي في الجامعات المصرية، إضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، إضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة، ويتابعها على إنستغرام ما يزيد عن 400 ألف متابع من مختلف دول العالم.

وكانت أول الأحداث التي أثارت جدلا واسعا حول نور عمرو دياب مع بداية العام، هو تعرضها لحملة من التنمر والانتقادات، بعدما شاركت متابعيها عبر ”إنستغرام“ صورة ظهرت فيها بلوك طبيعي وبنمش واضح في وجهها، وعلقت على الصورة قائلة: ”عن قرب“، لتنهال عليها التعليقات بين الإيجاب والسلب، إلا أن نور لم تهتم بالرد على أي تعليقات سلبية، وثقتها في نفسها وجمالها جعلتها تستمر في نشر صورها بشكل طبيعي، بحسب متابعيها.