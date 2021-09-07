الفنان المصري أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل فيلم "30 مارس"

كشف الفنان المصري أحمد خالد صالح، تفاصيل فيلمه الجديد ”30 مارس“، حيث من المقرر عرضه، يوم غد الأربعاء، في دور العرض السينمائية.

وقال أحمد خالد صالح في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن ”الفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض والإثارة حول جريمة قتل، وتحاط الشبهات بعدد من الأبطال، وتعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله“.

والفيلم من بطولة الفنانين أحمد الفيشاوي، وأحمد خالد صالح، ودينا الشربيني.

ويأتي الفيلم بعد فترة طويلة من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا، والظروف التي فرضتها الأزمة على طبيعة عمل السينما طوال العامين الماضيين.

وأوضح خالد صالح أنه يظهر في الفيلم بـ ”لوك“ مختلف بحسب ما يتطلبه الدور، مشيرا إلى أن شخصيته في الفيلم ”جديدة تماما، ولم تُقدم من قبل، وسيتفاجأ الجمهور به في هذا العمل“.

وتدور قصة الفيلم في إطار من السيكودراما حول مريض نفسي يتم اتهامه بجريمة ما حدثت يوم 30 مارس، ليقطع رحلة لإثبات براءته، في إطار من الإثارة والتشويق.

وأشار إلى أن الفيشاوي يجسد واحدا من أهم الأعمال السينمائية التي قدمها في حياته.

وعن موافقته على العمل قال: ”دور جديد لم أقدمه من قبل، والسيناريو ينبئ بعمل قوي ومختلف، فضلا عن أنه من إخراج الصديق المتميز أحمد خالد موسى“، مشيرا إلى أن أصعب ما واجهه في العمل هو ”اللوك“ الذي يظهر به، حيث يستغرق وقتا طويلا في تجهيزه.

وكان آخر أعمال أحمد خالد صالح فيلم ”العارف“ الذي طرح في دور العرض بموسم عيد الأضحى، وحقق نجاحا كبيرا.

وفيلم ”العارف“ من بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، وحازم إيهاب، وعدد من النجوم.

و“العارف“ من الأفلام الضخمة إنتاجيا في السينما المصرية، وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول، هي مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة بإحدى الشقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ليدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.