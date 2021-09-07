آيتن عامر تكشف تفاصيل حكاية "أنا قبلت" من مسلسل "زي القمر"

كشفت الفنانة المصرية آيتن عامر تفاصيل حكاية ”أنا قبلت“، ضمن حكايات مسلسل ”زي القمر“، المقرر إذاعتها السبت المقبل.

وقالت آيتن عامر لـ ”إرم نيوز“، إن ”الحكاية تناقش قضية اجتماعية مهمة، وتصحح مفاهيم خاطئة لدى المجتمع العربي بشكل عام، حيث يناقش المسلسل قضية زواج السيدات برجال تصغرهم في العمر“.

وأضافت: ”إذا تزوج رجل كبير في العمر من سيدة أصغر منه بكثير يتقبلها المجتمع، بل يرحب بها ويحض عليها، ولكن ما لا يرضاه المجتمع، هو أن تتزوج السيدة برجل يصغرها في العمر، وإذا حدث ذلك توصف السيدة بالمتصابية، بل تصل الاتهامات التي توجه إليها إلى أن يشككوا في شرفها واتزانها العقلي، رغم أنها تزوجت زواجا شرعيا“.

وتابعت: ”وافقت على بطولة الحكاية عندما وجدتها تناقش هذه القضية المهمة التي تستفزني دائما، فوافقت على الفور واعتبرت هذه التجربة تحديا كبيرا لي، وأنها ستكون سببا في تغيير هذه المفاهيم المغلوطة، كما تناقش الحلقات قضية سرقة الأطفال حديثي الولادة، حيث تجسد شخصية سيدة تضع في أحد المستشفيات ويسرق طفلها، وتعاني آلام فقدان الابن“.

ويشارك في بطولة الحكاية التي تدور في 5 حلقات، تيام مصطفى قمر وعابد عناني ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس ولاشينة لاشين، تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام.

وتعد حكاية ”أنا قبلت“ ثالث حكايات الموسم الثاني من مسلسل ”زي القمر“، حيث قامت الفنانة التونسية درة ببطولة الحكاية الأولى التي حملت اسم ”غالية“، تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإخراح شيرين عادل، وشاركها البطولة صلاح عبدالله وفرح يوسف ومراد مكرم، وصابرين، أما الحكاية الثانية بعنوان ”واحد في المية“ تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق وشارك في بطولتها مدحت صالح وعفاف شعيب، وتعرض في الوقت الراهن.

وعرض الموسم الأول من مسلسل ”زي القمر“ قبل شهر رمضان الماضي، وشهد عرض حكايات ”حتة مني“ بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام علي، و“مش هنفرح بيكي“ بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، و“ست الهوانم“ بطولة ليلى علوي ومجدي كامل وإخراج طارق رفعت.

يذكر أن آيتن عامر قدمت آخر أعمالها مسلسل ”كوفيد 25“ في شهر رمضان الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.