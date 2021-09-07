أمل حجازي تثير الجدل بسبب "نجاسة الكلب"

أثارت الفنانة اللبنانية المعتزلة، أمل حجازي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشور حول ”نجاسة الكلب“، قالت فيه إن الكلب أصبح صديقها الجديد.

وعلقت أمل حجازي على الصورة، في حسابها الرسمي على ”فيسبوك“، بالقول: ”حديث أن الكلب نجس هو مُخالف للقرآن الكريم.. فالكلب هو صديق وفي وحنون.. ولو كان نجسا لكان الله ذكر لنا هذا الموضوع مثلما ذكر لنا ألّا نأكل الخنزير لأنه مُضر بالصحة“.

وأضافت الفنانة اللبنانية المعتزلة: ”والخنزير أيضًا ليس نجسًا فهو من مخلوقات الله.. والله لا يخلق شيئا نجسا.. فقط لحمه مضر بالصحة؛ لأنه يحتوي على جُرثومة يُمكن أن تهلك الإنسان“.

وتابعت: ”أما الكلب فذكره في سورة الكهف على أنه كان صديقا لأصحاب الكهف.. وذكر لنا أيضًا أن نأكل مما أمسك بفمه.. فكيف له أن يكون نجسًا!!.. هذا مُخالف تماما للقرآن!!.. وأنا شخصيًا ضد أي حديث يُخالف كتاب الله.. هذا رأي أعجبكم أم لم يعجبكم.. المهم هذا صديقي الجديد“.

الأمر الذي تسبب في حالة جدل على صفحتها من قبل متابعيها، حيث تباينت ردود الأفعال على المنشور بين مؤيد ومعارض.

وسخر حساب باسم أحمد الجوهري، من منشور أمل حجازي وكتب: ”يلا يا جماعة نسيب أحاديث النبي عشان خاطر ماما أمل إللي هتبدع دين جديد.. وبتحاول تفصل القرآن عن الحديث“.

لترد المطربة المعتزلة على متابعها، وتكتب: ”ومن قال لك يا فيلسوف إن الرسول قال هذا الحديث هل كنت معه؟“.

فيما اتفق حساب باسم عزيزة محمود، مع منشور أمل حجازي، حول ”نجاسة الكلب“ وكتبت: ”لعاب الكلب هو اللي فيه نجاسة بس.. مش كل حاجة مخالفة لهوانا ندايق منها“.

وأضافت: ”أنا عن نفسي عندي كلب وبلعب معاه.. ولعابه بييجي عليا.. بس بطهر لبسي أو بغيره لما بخلص لعب معاه»، موجهة رسالة لأمل حجازي قائلة: «بالمناسبة كلبك شكله حلو“.

وكانت المطربة اللبنانية أمل حجازي، أعلنت في سبتمبر/أيلول العام 2017، اعتزالها الغناء والفن بشكل عام، وارتداءها الحجاب عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، واتجهت للإنشاد الديني.

وحينها كتبت: ”أعلن اعتزالي الغناء وارتداء الحجاب.. شكرًا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقًا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت إليها الآن ليست كأي سعادة مررت بها من قبل.. جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة وهداني وهداكم جميعًا لحب الخير وطريق النور“.