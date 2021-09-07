بعد ظهورها بمظهر "الشيطان".. مشهورة "تيك توك" سعودية تتوعد المسيئين لها

أثارت خبيرة ”آرتست“ سعودية من مشاهير تطبيق ”تيك توك“ جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها، أثناء محاكاتها شكل ”الشيطان“ باستخدام أدوات التجميل.

وظهرت الفتاة – التي تدعى نالا – في مقطع فيديو، وقد رسمت باستخدام أدوات التجميل شكل شيطان على وجهها، إضافة إلى علامة ترمز إلى عبدة الشياطين على جبينها، ووضعت قرونا على رأسها، وهي تبسمل وتقرأ آيات من سورة الفلق، قائلة: ”أولا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أنا بالحمام ومسوية شيطان، وإن شاء الله ما يتلبسني شيء، المهم يلا نمسح الميك أب (..)“.

وسرعان ما تم تداول فيديو الفتاة في حسابات خليجية، وأبدى رواد مواقع التواصل غضبهم من قراءة الفتاة لآيات قرآنية في ”الحمام“، متهمين إياها بالبحث عن الشهرة، ومؤكدين ”ضعف وازعها الديني“، فيما دعا لها آخرون بـ“الهداية“.

ووسط حالة من الجدل، برر آخرون ظهور الفتاة بمظهر ”الشيطان“، مؤكدين أنها متخصصة في فنون المكياج، واعتادت الظهور دائما بمظاهر مختلفة.

وإثر الانتقادات، خرجت ”نالا“ في مقطع فيديو آخر، تهاجم فيه منتقديها، وتؤكد أنها ”لم تكن في الحمام حين قراءة الآيات بل عند المغاسل“، موثقة مكان تواجدها، ومضيفة أنها ”تتعرض للانتقاد في أمور ليس لها علاقة بهوايتها، بدلا من تركيز المتابعين على هوايتها“، لافتة إلى أنها ”ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء لها، واتهمها باتهامات لا أساس لها من الصحة.

وقالت في معرض حديثها: ”فيه كثير قاعدين يقولون أنا صرت من مسلمة لمسيحية لملحدة إلى عبدة شياطين، بس لأني قلت بسم الله أنا بالحمام، أوك أنا قلت بالحمام بس أنا عند المغاسل، ما أدري إذا صورت الحمام (..) حيكون كافي تتركوني بحالي وتركزون على موهبتي، بدل ما تقعدون تركزون دايما على الأشياء الثانية، (..) كل فيديو قاعدين تحاولون تطلعون شيء غلط فيني بدل ما تركزون على موهبتي، أنا ما دري ليش تحاولون تشوهون سمعتي“.

وتابعت منفعلة: ”أنا لما كنت مسوية الميك اب صدق كنت خايفة وقريت على نفسي مية مرة عشان ما يجيني شي، انا دايما أمسح الميك أب بالحمام، يعني بالمغسلة (..) بس أنا مو عبدة شياطين وانا مارح سامح أي أحد قاعد يكفرني أو يحطني بديانة ثانية بس عشان يجيب مشاهدات ويشوه سمعتي زي كذه، صدق انا رح أخذ كل الإجراءات القانونية مع أي حساب قاعد يشوه سمعتي ويحطني من ديانة ثانية ومدري ايش قاعد يسوي (..) فيه ناس مرة ما تقدر الإبداع اللي أنا قاعدة أسويه دايما يدورون أي شي ثاني، يعني أحس لو أني أدرس بره أو أشتغل بره مثلا فأمريكا أو أي مكان ثاني يقدرون الفن، أفضل ماكون هنا وكل (زفت) أنزله قاعدين يكبرون الموضوع (..)“.

ويتابع الفتاة، التي تعرف نفسها في تطبيق ”تيك توك“ بـ“نالا الفنانة“، أكثر من نصف مليون متابع، إضافة إلى أكثر من 10 ملايين ونصف المليون إعجاب.