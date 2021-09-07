كارول سماحة تكشف سبب تأجيل ألبومها وتعطل نشاطها الفني

كشفت المغنية اللبنانية كارول سماحة سبب عدم طرحها لأغنيات جديدة كانت وعدت جمهورها بأنها ستطرحها فترة الصيف، مؤكدة أن السبب يعود لوضعها النفسي غير المستقر في هذه الفترة فبالرغم من تواجدها في مصر، إلا أنها متأثرة بالوضع الحالي في لبنان.

ونشرت سماحة عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“ فيديو تحدثت من خلاله عن الأوضاع السيئة في لبنان حاليا، والتي سببت لها حالة من الإحباط، وبالتالي جعلتها غير قادرة على طرح أغان تحتاج إلى نوع من السعادة والفرح للتفاعل معها.

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ولفتت سماحة إلى أنها لن تتأخر أكثر من ذلك في طرح أغنيتها الجديدة ”يا شباب يا بنات“، ومشاركة جمهورها بها، مضيفة أنها من كلمات وألحان سليم عساف، وإخراج بتول عرفة.

وحول سبب تأخر طرح ألبومها الجديد، والذي قامت بالتحضير له لأكثر من سنتين، وكان من المقرر طرحه في هذه الفترة، قالت سماحة إن عمليات مكساج الألبوم لم تنته، وإن ذلك يعود أيضا للأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها لبنان، إذ يحتاج الألبوم لساعات طويلة في الأستوديو كونه يحتوي 11 أغنية، وهو ما يتطلب وجود الكهرباء أو الوقود لمولدات الطاقة.

واعتذرت سماحة في نهاية الفيديو من جمهورها على هذا التأخير غير المقصود والخارج عن إرادتها، ووعدت متابعيها بأنه حالما تنتهي عمليات المكساج ستقوم بالإعلان عن موعد جديد لطرح الألبوم، والذي تعتبره بأنه ألبوم غير تجاري، ولا تستطيع وصفه ”بالنخبوي“ كونها لا تحبذ هذا الوصف لأنها ترى أن الفن لا يوضع في خانة معينة، فهنالك دائما أعمال تفاجئ الجميع.

وفي سياق مختلف احتفلت سماحة أخيرا بعيد ميلاد ابنتها تالا السادس، فنشرت عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“ صورة تجمعها بابنتها، أثناء الاحتفال بالمناسبة، ووجهت لها رسالة عبرت من خلالها عن حبها العميق لها، وتمنت لها عاما سعيدا، وعبرت عن مدى كونها مهمة جدا في حياتها، وحياة عائلتها ككل، وعلقت على الصورة قائلة ”عام سعيد لضوء حياتي.. أنتِ كنزٌ بالنسبة لي ولعائلتنا كلها“.

يشار إلى أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية كان أغنية شارة مسلسل ”ضد الكسر“، والذي عرض في الموسم الرمضاني الفائت، وهو من بطولة نيللي كريم، والأغنية من تأليف مدحت العدل، وألحان أحمد العدل.

وأصدرت سماحة أيضا أغنية ”اتكلم عربي“، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، وعلقت قائلة ”أغنية اتكلم عربي.. المبادرة الرسمية من الرئاسة المصرية، وزارة الهجرة المصرية.. كلمات مدحت العدل ألحان وتوزيع ميشال فاضل الآن على صفحتي على يوتيوب“.