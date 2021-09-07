فراس سعيد: شخصيتي في حكاية "غالية" مختلفة عما قدمته من قبل

أعرب الفنان سوري الأصل أرجنتيني الجنسية فراس سعيد، الذي يجسد شخصية مهندس البترول ”إبراهيم فودة“، عن سعادته للمشاركة في الحكاية الأولى من الموسم الثاني من مسلسل ”زي القمر“، مشيرًا إلى أن تلك الشخصية تتسم بأنها جديدة ومختلفة عن كل ما قدمه في أعماله السابقة.

تفاعل جماهيري كبير حققته حكاية ”غالية“ ضمن مسلسل ”زي القمر“، التي بدأ عرضها السبت الماضي على قنوات cbc، وتؤدي بطولتها الفنانة درة، والفنانون أحمد حلاوة وفراس سعيد وهشام إسماعيل، وباقة من النجوم.

وأضاف فراس سعيد في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ ”عندما عرض علي المسلسل قرأت السيناريو، وجلست أكثر من مرة مع المخرجة المتميزة شيرين عادل لأفهم أبعاد الشخصية بالكامل قبل بدء التصوير، وأتمنى أن يحوز الدور على إعجاب الجمهور“.

وأشاد سعيد بهذه النوعية من الأعمال وما تطرحه من موضوعات مهمة، لافتًا إلى إعجابه بفكرة مسلسل ”زي القمر“، التي تطرح عددًا من الحكايات المتميزة والمنفصلة.

حكاية ”غالية“ هو اسم شخصية درة ضمن أحداث العمل، وتلعب خلالها قصة ”غالية“ شخصية فتاة تعشق الموسيقى والعزف ولكن تضطرها الظروف إلى أن تتزوج بطريقة مختلفة بعد أن تتأخر في الزواج ما يجعلها تتعرض للعديد من المشاكل.

”حكاية غالية“ من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج سينرجي ومها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبد الله وفراس سعيد، فرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل.

ويدور مسلسل “زي القمر” في حكايات منفصلة، عبارة عن خمس حلقات لكل حكاية، ويعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

وكان آخر أعمال الفنان فراس سعيد مسلسل ”ملوك الجدعنة“ بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وشارك في المارثون الرمضاني الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، حيث حاز على أكبر نسبة مشاهدة في الأعمال الرمضانية على مستوى الوطن العربي.