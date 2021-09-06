ميرفت أمين تطمئن الجمهور على صحتها وتوجه رسالة لـ"صديقة العمر"

طمأنت الفنانة المصرية، ميرفت أمين، جمهورها، بعد الأنباء التي تداولت بشأن إصابتها في الحريق الذي نشب في شقة سكنية في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة المصرية.

ونفت ميرفت أمين في تصريح لـ“إرم نيوز“، إصابتها في الحريق الذي نشب، مشيرةً إلى أن الحريق نشب في نفس العمارة التي تقطن بها ولكنه في غير الطابق الذي تقطن فيه.

وقالت إنها عاشت لحظات صعبة ومريرة وقت نشوب الحريق، خاصةً أنه استمر لساعات.

و وجهت الفنانة المصرية من خلال ”إرم نيوز“، رسالة لصديقة عمرها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في ذكرى ميلادها الثانية بعد وفاتها.

وقالت: ”عمر ما نسيتك ودايمًا في بالي.. ومش محتاجة عيد ميلادك عشان افتكرك.. ربنا يرحمك ويجعل مثواكي الجنة“.

يذكر أن حريقا نشب الإثنين في شقة تعتبر مقرا لإحدى الشركات بالعقار الذي تقطن به الفنانة ميرفت أمين في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة المصرية.

وأسفر الحريق عن وفاة شخص، وتمكنت قوات الحماية المدنية المصرية من إنقاذ 3 أشخاص آخرين، وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي العقار.

وقبل وصول قوات الحماية المدنية للشقة المحترقة احتجزت النيران 4 موظفين، وتمكنت قوات الحماية من إنقاذ 3 منهم، ولكن الرابع توفي بسبب الاختناق.

وكشفت معاينة أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية، أن الشركة بالطابق السادس لعقار مكون من 10 طوابق، وتضم 12 غرفة مقسمة إلى أقسام مختلفة وفق احتياجات الشركة.

وأرجع مالك الشركة وأحد العاملين، سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي في إحدى التوصيلات.