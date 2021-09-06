نيكول سابا توضح حقيقة ما جاء بالفيديو المثير للجدل حول حملها

أثارت المغنية والممثلة اللبنانية نيكول سابا، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستجرام“، فهمه البعض على أنه إعلان عن حملها.

وظهرت نيكول في الفيديو الذي نشرته وهي تضع يدها على بطنها، لتنهال عليها التعليقات، ما بين متسائل عما تقصد، وآخر رأى أنها أرادت بالفيديو الإعلان عن حملها، دون أن توضح ونفسر ما تقصده بالفيديو.

لتخرج مساء الإثنين، وتنهي الجدل وتساؤلات الجمهور، بنفي حملها.

وأعادت نيكول سابا نشر مقطع الفيديو المثير للجدل، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة، ”تويتر“، وعلقت ”للتوضيح: الفيديو لم يكن لإعلان أي خبر الموضوع كلو كان فيديو بخصّ الفستان واللوك مش أكتر“.

للتوضيح: الفيديو لم يكن لاعلان اي خبر… الموضوع كلو كان فيديو بخصّ الفستان واللوك مش اكتر.. https://t.co/9YLnPCgqWD — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) September 6, 2021

وأحيت نيكول سابا يوم الخميس حفلًا غنائيًا ضمن حفلات ختام سهرات صيف 2021، بالعلمين الجديدة في مصر.

وشهد الحفل حضورا كبيرا وتزاحما، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خاصة في ظل تزايد معدل الإصابات، وإعلان السلطات الصحية في مصر دخول الموجة الرابعة من الفيروس.

ولم يقتصر النقد فقط على إجراءات كورونا الاحترازية، حيث جاءت بعض التعليقات التي انتقدت ملابس المطربة اللبنانية على خشبة المسرح.

حيث ظهرت نيكول سابا في الحفل، بملابس جريئة، إذ ارتدت فستان سواريه قصيرا ومفتوحا من الجانبين.

وخلال الحفل قدمت نيكول سابا وصلة غنائية استعراضية مع مجموعة من الأغاني مثل ”براحتي، التوتو ني، قررت، يا واد يا تقيل، سهر الليالي، يا مصطفى يا مصطفى“، وغيرها.