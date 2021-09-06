خطيب الفنانة المصرية منة عرفة يثير الجدل بصورة تجمعها بطليقته

أثار الممثل المصري محمود المهدي، خطيب مواطنته الفنانة منة عرفة، حالة من الجدل، بعدما نشر صورة تجمعها مع طليقته الثانية، في خاصية ”الأستوري“، بموقع الصور والفيديوهات ”إنستجرام“.

وعلق المهدي على الصورة التي نشرها، وكتب عليها: «الزوجة الثانية والزوجة الثالثة» في إشارة للفنانة منة عرفة وطليقته الثانية، ولم يكشف سبب تواجدهما معًا في صورة واحدة، ليثير حالة الجدل.

وظهرت الفنانة منة عرفة في الصور وهي ترتدي ملابس شتوية، وكذلك طليقة خطيبها، ما يعني أن الصورة التي نشرت تم التقاطها في وقت سابق، ما يزيد الشكوك حول وجود علاقة صداقة سابقة بينهما.

وفي وقت سابق، قالت سارة عياد الزوجة الأولى لمحمود المهدي إن سبب انفصالها عن زوجها هو اكتشافها زواجه عليها من فتاة من خارج الوسط الفني، دون علمها،.

وكانت منة عرفة أعلنت، في شهر/ يوليو الماضي، عقد قرانها على خطيبها محمود المهدي في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين فقط، ولم يتم الزفاف حتى الآن.

وحينها كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”وكتبنا الكتاب في جو عائلي جدًا.. تم عقد قراني.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا، وبارك علينا، واجمع بيننا في الخير“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها خطيب منة عرفة حالة الجدل، حيث نشر الأسبوع الماضي فيديو بصحبة ”منة“ التي عقد عليها ولم يتم الزفاف حتى الأن، وأعلنا فيه إقامة مسابقة للجمهور، بحيث يتمكن الفائز من حضور حفل زفافهما المقرر أن يعقد خلال الفترة القريبة المقبلة.

وظهرت منة عرفة في الفيديو رفقة خطيبها، وقالت إن هناك 10 فائزين سيحضرون حفل زفافها، من بداية اليوم إلى آخره، موضحة أنها رتبت أن يقتصر الزفاف على عدد قليل من الحضور، لذا ستكون المسابقة فقط لـ10 أشخاص.

يذكر أن سارة عياد الزوجة الأولى لمحمود المهدي قالت إن طليقها يمتنع عن النفقة على بناته والسؤال عليهن، وكذلك عن تسديد مصروفات المدرسة الخاصة بهن لأكثر من عام، رغم صدور مجموعة من الأحكام ضده، والتي تخص النفقة الزوجية ونفقة الأطفال .

وأكدت طليقة محمود المهدي أن الفنانة الشابة منة عرفة هي الزوجة الثالثة لطليقها وليست الثانية كما صرح هو من قبل، لكنه تراجع اليوم وأكد أن له زوجتين قبل منة عرفة، بعد نشره واعترافه بزوجته الثانية التي طلقها مؤخرًا عقب ارتباطه بخطيبته الجديدة.