رغم سلسلة عمليات جراحية.. الإعلامية المصرية إيمان الحصري تتعرض لانتكاسة جديدة

كشف مصدر مقرب من الإعلامية المصرية إيمان الحصري، تفاصيل جديدة في حالتها الصحية بعد استقرارها مؤخرا.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن الإعلامية إيمان الحصري، سافرت مساء أمس الأحد، إلى أحد البلدان الأوروبية لإجراء عملية جراحية بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة مرت بها منذ عدة أشهر.

وأضاف المصدر أن حالة ”الحصري“ كانت قد استقرت في الفترة الأخيرة، ولكنها تعرضت لوعكة صحية سببت لها انتكاسة جديدة.

وبدأت معاناة الإعلامية، مع المرض حين نشرت الصحفة الرسمية لها قبل ما يقارب 3 أشهر توضيحا أكدت فيه أنها تعرضت لمضاعفات مؤسفة بعد إجرائها عملية جراحية.

وعاشت إيمان الحصري فترة صعبة بعد عمليات جراحية متتالية لوقف المضاعفات، فما بين تدهور حالتها وتحسنها كان جمهورها ينتظر أخبارها باستمرار خاصة أنها تتسم بالغموض والإصرار على عدم الإفصاح عن تفاصيل أزمتها الصحية.

وبعد إجراء العديد من العمليات الجراحية، كتبت أسرة إيمان الحصري على فيسبوك: ”تعلن أسرة الإعلامية إيمان الحصري وأطباؤها المعالجون عن بداية استقرار الحالة الصحية بفضل الله ودعواتكم، مقارنةً بالفترة السابقة بعد أجراء العملية الأخيرة منذ ساعات لمعالجة المضاعفات الخطيرة الناتجة عن العملية الأولى“.

ولم يتم الإعلان عن مرض إيمان الحصري لثلاثة أشهر، لكن كل الأخبار المتواترة من أسرتها والمقربين منها تؤكد تعرضها لمضاعفات نتيجة العملية الأولى، وسط توقعات أن تكون قد تعرضت لخطأ طبي شبيه بذلك الذي تعرضت له النجمة ياسمين عبدالعزيز.

وفى أول ظهور لها بعد أزمتها كان من خلال منشور كتبته على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ قالت فيه: ”أول مرة أستطيع الكتابة على فيسبوك منذ شهور“.

وتابعت: ”لا أعرف كيف أعلق على كم الاهتمام والدعم والحب الذي رأيته وسمعته وقرأته في كل كلمة ودعوة من القلب.. الدعاء الصادق الذي دونه ما كنت لأظل على قيد الحياة الآن“.

وأردفت: ”أشخاص كثيرون جدًا، أتمنى أن أتحدث إليهم وأقول لهم شكرًا.. شكرا بجد.. حبكم ومساعدتكم ودعاؤكم ومشاعركم الطيبة وصلت، ودائمًا كانت ومازالت بتهون عليّ“.

واختتمت الحصري منشورها قائلة: ”إن شاء الله عندي ثقة كبيرة أنني سأتجاوز التجربة الصعبة على خير لأني في الحقيقة مازلت داخلها ولم أخرج.. ولا أزال أحتاج إلى دعائكم“.