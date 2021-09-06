خالد يوسف يعود للظهور إعلاميا لأول مرة منذ عودته لمصر مع عمرو أديب

كشف المخرج السينمائي المصري خالد يوسف، بأنه سيعود للظهور الإعلامي مجددا، مساء اليوم الإثنين، رفقة مواطنه الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية على قناة ”MBC مصر“.

وكتب خالد يوسف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”سأكون معكم علي الهواء 11 مساء اليوم بقناة MBC مصر مع الإعلامي الكبير عمرو أديب في برنامج الحكاية“.

ويعد هذا اللقاء هو الظهور الإعلامي الأول للمخرج خالد يوسف على الشاشات بعد عودته إلى مصر وإعلانه تقديم فيلم جديد باسم ”أهلا بكم في باريس“.

وكان المخرج المصري قد عاد الإثنين الماضي، إلى بلاده للاستقرار فيها، قادمًا من العاصمة الفرنسية باريس، بعد غياب عنها دام لأكثر من 3 سنوات.

ويستعد خالد يوسف، للعودة مرة أخرى إلى السينما، وممارسة عمله من القاهرة بعد غياب أكثر من 3 سنوات عن الساحة الفنية المصرية.

وبحسب ما أعلن في وقت سابق، من المقرر أن يبدأ ”يوسف“، تصوير فيلمه الجديد الذي أعلن عنه مؤخرًا خلال تواجده في فرنسا، ويحمل الفيلم اسم ”أهلا بكم في باريس“.

وكان المخرج والمنتج المصري أحمد عفيفي قد كشف يوم الثلاثاء الماضي، حين إعلانه تفاصيل عودة زميله خالد يوسف إلى مصر، أن فيلم ”أهلا بكم في باريس“، الذي يستعد خالد يوسف لتصويره، هو قصة إنسانية تدور حول معاناة 3 سيدات عربيات سجينات في فرنسا داخل سجن واحد يرتبطن بعلاقة صداقة داخله.

وأشار عفيفي إلى أن الحديث يدور عن قصة حقيقية، وليس من نسج الخيال.

وذكر أن من المقرر بدء تصوير الفيلم في شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وسيتم تصوير بعض اللقطات في أستوديوهات في العاصمة اللبنانية بيروت.

وسيشارك في الفيلم 4 فنانين مصريين، بينهم ماجد المصري.

وكان المخرج خالد يوسف قد غادر مصر، في شهر شباط/فبراير من عام 2019، متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك عقب أزمته الشهيرة حينها مع الممثلتين الشابتين شيما الحاج ومنى فاروق.

وظل يوسف بعيدا عن مصر، حتى عاد في زيارة سريعة استغرقت أياما، في أول شهر آذار/مارس الماضي، عندما جاء لحضور جنازة وعزاء شقيقه في كفر شكر في محافظة القليوبية، ليغادر بعدها مرة أخرى إلى فرنسا.

وخالد يوسف من مواليد عام 1964 في مصر، وتتلمذ على يد المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، وأخرج العديد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا على الساحة الفنية المصرية، من بينها ”جواز بقرار جمهوري“، و“خيانة مشروعة“، و“حين مسيرة“، و“دكان شحاتة“.