يعرض على "شاهد" قريبا.. ياسمين رئيس تتحدث عن دورها في "60 دقيقة"

كشفت النجمة المصرية ياسمين رئيس، عن تفاصيل مسلسل ”60 دقيقة“ الذي تقوم ببطولته، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتبدأ منصة شاهد الإلكترونية في عرض أولى حلقات مسلسل ”60 دقيقة“ للفنانة ياسمين رئيس والنجم السوري محمود نصر، في الـ 16 من سبتمبر/ أيلول الجاري، عقب انتهاء عرض مسلسل ”شقة 6“ للنجمة روبي.

وأشارت ياسمين رئيس إلى أن المسلسل مكوّن من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

وأضافت الفنانة المصرية أنها سعيدة بهذا العمل، وأنها وافقت عليه فور قراءتها للسيناريو، حيث تجسد شخصية جديدة عليها، مشيرة إلى أنها لا تحب أن تكرر الشخصيات التي تقدمها، وتسعى دائما للاختلاف.

وأعربت النجمة المصرية، عن سعادتها بمشاركة مجموعة كبيرة من كبار النجوم، والعمل مع الفنان محمود نصر الذي يشاركها البطولة.

ويجسد محمود نصر في المسلسل شخصية طبيب شهير له برنامج تلفزيوني أسبوعي، أما جلسات العلاج في عيادته فهي ”60 دقيقة“، ومن هنا جاء اسم ”اسم المسلسل“.

لكن اللافت في العمل، أن الطبيب المعالج هو نفسه يحتاج للعلاج ويعاني بعض الأزمات النفسية التي تقوده إلى مصير غير متوقع في حياته الزوجية.

ومسلسل 60″ دقيقة“ من بطولة ياسمين رئيس، سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، وفاطمة النبوي.

على صعيد متصل، تنتظر ياسمين رئيس، موعدا نهائيا لعرض فيلمها السينمائي الجديد ”جارة القمر“ والذي تشارك في بطولته أمام النجم كريم فهمي، بينما تنتظر المشاركة في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي بفيلم ”قمر 14“.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم، وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

وفيلم ”قمر 14“ من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، وسليم سليمان، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

يشار إلى أن أول بطولة مطلقة للفنانة ياسمين رئيس كانت مع المخرج الراحل محمد خان في فيلم فتاة المصنع (إنتاج العام 2014)، والذي حقق نجاحا واسعا، ونال العديد من الجوائز المحلية والدولية.