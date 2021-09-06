محمد حفظي لـ"إرم نيوز": فيلم "أميرة" ناقش القضية الفلسطينية بشكل "إنساني ناضج"

قال المنتج المصري محمد حفظي، إن فيلم ”أميرة“ الذي يشارك في الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، ناقش القضية الفلسطينية ”بشكل إنساني ناضج“.

ويمثل الفيلم المشاركة العربية الوحيدة بمسابقة قسم ”أوريزونتي“ أو ”آفاق“، التي تضم 19 فيلما، لعدد من المخرجين الواعدين من مختلف دول العالم، حيث انطلقت فعاليات المهرجان، الأربعاء الماضي وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.

وأضاف حفظي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”المخرج محمد دياب مخرج جيد، وتناول القضية الفلسطينية بطريقة أكثر نضجا، وفكرة أن منتجا ومخرجا مصريين يناقشا القضية الفلسطينية، هي من لفتت الأنظار بشكل كبير“، مشيرا إلى أن ”تفاعل الجمهور مع الفيلم في عرضه الأول أذهلنا جميعاً، فالمشاهدون من كل دول العالم تفاعلوا بشكل كبير جداً مع الفيلم، وأشعرونا بعظمة العمل الذي نقدمه لقضية عاشت وستعيش في وجدان العرب، فضلاً عن العالم كله“.

أما المخرج محمد دياب، فأوضح أن سبب اختياره لهذه القصة يعود لأنها ”خاصة جداً ويخرج منها دراما شكسبيرية كبيرة، وشيء مختلف يتخطى حدود قضية فلسطين، فقضية فلسطين شغلاني كأي عربي، والموضوع يهمني بشدة، من أكثر الأشياء التي أسعدتني في حياتي أنني قدمت فيلما عن قضية مثل فلسطين التي تهمني“.

وفيلم ”أميرة“ مستوحى من ظاهرة في الحياة الواقعية للسجناء الفلسطينيين، الذين يجري تهريب حيواناتهم المنوية من السجون الإسرائيلية، حتى تتمكن زوجاتهم من الحمل من خلال التلقيح الاصطناعي.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى ”أميرة“ تبلغ من العمر 17 عامًا، كبرت وتعتقد أنها ولدت بالحيوانات المنوية المهربة لوالدها المسجون، لكن إحساس أميرة يتحطم عندما تكتشف أن والدها عقيم، لتنطلق في مهمة لاكتشاف والدها البيولوجي، وإنقاذ ما تبقى من هويتها بينما ينهار عالمها.

ويشارك في الفيلم مجموعة من النجوم العرب من بينهم الأردنية صبا مبارك، والفلسطيني على سليمان، بالإضافة إلى تارا عبود، وقيس ناشف ووليد زعيتر، وهو من تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

ويعتبر الفيلم إنتاجا مصريا أردنيا إماراتيا سعوديا مشتركا، وتدور أحداث الفيلم بفلسطين في حين جرى تصويره بالأردن.