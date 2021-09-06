النيابة الكويتية تحيل فاشنيستا من "شاكية" إلى "متهمة"

ردّت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الإثنين، شكوى فاشنيستا ”شهيرة“ ضد متابعين اتهمتهم بالإساءة لها، وذلك بإحالة الفاشنيستا من شاكية إلى متهمة.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فقد أمرت النيابة العامة بإحضار الفاشنيستا، التي سبق وتقدمت بشكوى بسبب ردود أفعال مشاهدين، متهمة إياهم بالإساءة لها.

وجاء قرار النيابة كون الفاشنيستا قامت بتصوير فيديو لها مع شخص آخر غير زوجها خارج الكويت (جنس ثالث) وهو يقوم باحتضانها ويقول لزوجها ”أنت محظوظ لأن هذه زوجتك“، بحسب الصحيفة.

وكان المقطع المعني قد أثار ردودا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما دفع الفاشنيستا لرفع قضايا ضد متابعين بدعوى إساءتهم لها، إلا أن النيابة حولتها إلى متهمة، واستندت في قرارها إلى مواجهة كل من يحاول نشر فيديوهات من شأنها ”إثارة الرأي العام، حتى لا يتم التكسب المادي بسبب قضايا السب وإدخال كل من يشارك في هذه الفيديوهات كمتهمين“.

ولم تكشف النيابة العامة عن هوية الفاشنيستا المعنية، إلا أن طليق الفاشنيستا سارة الكندري، أحمد العنزي، وثق مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“، اليوم الإثنين، قال فيه بتصريح مقتضب، إنه ”خرج من المحكمة، وإن الأمور كلها بخير“، مؤكدا أنه ”إن كان ظالما فإن الله يراه، وإن كان مظلوما فإن الله قادر على أخذ حقه“.

وسبق أن اتهم أحمد العنزي، إثر تطور المشاكل بينه وبين الكندري، في مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“، في وقت سابق، ”شخصا ثالثا“ بتحريض زوجته على الطلاق.

وأكد آنذاك أن ”(الشخص المعني) دفع الأموال لسارة الكندري لكي تلجأ للقضاء، وساعدها في توكيل محامٍ لبدء الإجراءات القانونية للطلاق“.

وجاءت تصريحات العنزي في أعقاب رفع الفاشنيستا سارة الكندري قضية بحقه، تتهمه فيها بأنه ”خطف ابنتهما“، مؤكدا توجهه في وقت بثه الفيديو بابنته إلى والدتها بعد اتهامها له، وذلك لإيمانه أن ”الأطفال لا ذنب لهم في مشاكل الآباء“.

وأعلن أحمد العنزي، قبل نحو عشرة أيام، انفصاله عن زوجته الفاشنيستا سارة الكندري، عقب زواج دام عدة سنوات.

وعُرف العنزي وزوجته سارة الكندري بإثارتهما الدائمة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب المحتوى الذي يقدمانه والصور والفيديوهات التي يتم وصفها ”بالجريئة وغير الأخلاقية“، التي تعرضا بسببها لهجوم وصل في بعض الأحيان لرفع قضايا ضدهما وسجنهما.