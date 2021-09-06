بعد عرضه في "فينيسيا السينمائي".. تفاعل الجمهور يذهل أسرة "أميرة"

قال المنتج المصري محمد حفظي إن فيلم ”أميرة“ الذى يشارك في مهرجان فينيسيا الآن، يناقش القضية الفلسطينية بشكل ”إنساني ناضج“.

ويشارك فيلم ”أميرة“ في الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائي ليمثل المشاركة العربية الوحيدة في مسابقة قسم ”أوريزونتي“ (آفاق) التي تضم 19 فيلما، لعدد من المخرجين الواعدين من مختلف دول العالم، حيث انطلقت فعاليات المهرجان الأربعاء الماضي، وتستمر حتى 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضاف حفظي فى تصريحات لـ ”إرم نيوز“ أن ”المخرج محمد دياب مخرج جيد، وتناول القضية الفلسطينية بطريقة أكثر نضجاً، وفكرة أن منتجا ومخرجا مصريين يناقشان القضية الفلسطينية هي من لفتت الأنظار بشكل كبير“.

وأشار منتج ”أميرة“ إلى أن ”تفاعل الجمهور مع الفيلم في عرضه الأول أذهلنا جميعاً، فالمشاهدون من كل دول العالم مثل إيطاليا وروسيا وأمريكا وغيرها تفاعلوا بشكل كبير جداً مع الفيلم، وأشعرونا بعظمة العمل الذي نقدمه لقضية عاشت وستعيش في وجدان العرب، فضلاً عن العالم كله“.

أما المخرج محمد دياب فأشار فى تصريحات خاصة إلى سبب اختياره هذه القصة قائلاً: ”اخترت القصة لأنها خاصة جداً ويخرج منها دراما شكسبيرية كبيرة، وشيء مختلف يتخطى حدود قضية فلسطين، فقضية فلسطين تشغلني كأي عربي“.

وأضاف: ”الموضوع يهمني بشدة. من أكثر الأشياء التي أسعدتني في حياتي أنني قدمت فيلما عن قضية فلسطين“.

فيلم أميرة مستوحى من ظاهرة في الحياة الواقعية للسجناء الفلسطينيين، الذين يجري تهريب حيواناتهم المنوية من السجون الإسرائيلية، حتى تتمكن زوجاتهم من الحمل من خلال التلقيح الاصطناعي. وتدور أحداث الفيلم حول ”أميرة“، وهي فتاة شابة تبلغ من العمر 17 عاما، كبرت وتعتقد أنها ولدت بالحيوانات المنوية المهربة لوالدها المسجون.

لكن إحساس ”أميرة“ يتحطم عندما تكتشف أن والدها عقيم، لتنطلق في مهمة لاكتشاف والدها البيولوجي، وإنقاذ ما تبقى من هويتها، بينما ينهار عالمها.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم العرب من بينهم صبا مبارك، علي سليمان، إضافة إلى تارا عبود، وقيس ناشف ووليد زعيتر، تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، والفيلم إنتاج مصرى أردني إمارتي سعودي مشترك. وتدور أحداث الفيلم في فلسطين وجرى تصويره في الأردن.