وفاة الفنان وطبيب الأعصاب المصري سمير الملا

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الفنان والطبيب المصري سمير الملا، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس في مصر، وذلك بعد صراع مع المرض لم يدم طويلًا.

وقررت أسرة الطبيب والفنان الراحل، أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية.

ويعد الطبيب الراحل من أشهر الأطباء الذين شاركوا بالأعمال الفنية ودخلوا مجال الفن، حيث استطاع أن يدمج وظيفته الطبية كأستاذ في جراحة المخ والأعصاب بالتمثيل في السينما والتليفزيون.

وشارك الفنان الطبيب سمير الملا في أكثر من 50 عملا فنيا، تنوع ما بين المسلسلات والأفلام السينمائية، وكانت آخر أعماله المشاركة في مسلسل ”صاحب السعادة“، مع الفنان المصري الكبير عادل إمام عام 2014.

وتعد من أبرز الأعمال الفنية الذي شارك فيها الفنان والطبيب الراحل، الجزء الثاني من مسلسل رأفت الهجان عام 1990، مع الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز، وقام حينها بدور ظابط بإدارة المخابرات المصرية.

كما تضمن مشوار الدكتور الراحل سمير الملا، ظهوره في عدد من المسلسلات أبرزها: «مبروك جالك ولد عام 1987 – دموع فى عيون وقحه عام 1980 – الفرار من الحب عام 2000 – إغتيال شمس عام 2010 – صاحب السعادة إنتاج عام 2014

كما ظهر في العديد من الأفلام، ومنها ”لا تبكي يا حبيب العمر عام 1979 – أيوب إنتاج عام 1983 – الإرهاب عام 1989 – قشر البندق عام 1995 – التوربيني عام2007“

واشتهر الفنان الراحل خلال أدواره بتجسيد شخصية الطبيب في غالبية الأعمال.

يذكر أنه برغم مشاركته في العديد من الأعمال الفنية طوال مسيرة حياته، إلا أنه لم يترك مهنة الطب يومًا واحدًا، وكان يعمل أستاذًا لجراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، وقد قدم عطاءه الفني في العديد من الأعمال، أبرزها رأفت الهجان، ودموع في عيون وقحة، ومحمود المصري.