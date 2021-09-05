جلسة تصوير "جريئة" تضع الإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله في مرمى الانتقادات

تعرضت الإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله، لانتقادات لاذعة من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر خضوعها لجلسة تصوير وصفها متابعون كثُر بـ“الجريئة“.

وظهرت الإعلامية فاطمة أثناء جلسة التصوير بفستان أحمر طويل مفتوح من الأعلى، وقامت برفعه عند جلوسها للتصوير إلى أعلى الركبتين.

ونشرت الإعلامية بعضاً من صور الجلسة عبر خاصية ”الستوري“ في حسابها على موقع ”أنستغرام“، فيما أعادت حسابات معنية بأخبار المشاهير تداول الصور وفيديو يوثق لحظة تحضير الإعلامية لالتقاطها من مكان مطل على البحر.

وأثارت الصور استياء العديد من المتابعين، حيث كتبت إحدى الناشطات وتُدعى ريم البحرين ”شنو سالفة العري عند المشهورات في الكويت الحبيبة“.

وأشارت أخرى في معرض انتقادها للإعلامية فاطمة إلى الإعلامية حليمة بولند، التي تتعرض لانتقادات دائمة بسبب بعض الصور، التي يتم وصفها بـ“الجريئة“ أيضًا، إذ قالت ”قضينا من حليمه وهاذ خذت مكانه“.

وأضافت مدونة أخرى ”ليش منو من الفاشنيستات مو جلساتها ولاكلامها جريء؟ !! – إلا من رحم ربي- ياويلهم من اللي يسووه ياخذوا ذنبهم وذنب اللي يشاهدهم، وإلا منظر البحر والنوارس يخلي الواحد يقول سبحان الخالق وهذا فعلها بدلبيح؟!“.

وتدير الإعلامية الكويتية صفحة مختصة بالأزياء ترويجًا لبوتيك تملكه تحت اسم ”فطوم بوتيك“، وتقوم بنفسها بعرض التصاميم المختلفة مع ذكر السعر، سواء بنشر الصور أو مقاطع فيديو توضيحية.

وسبق أن تعرضت الإعلامية فاطمة العبدالله لانتقادات لاذعة بسبب صورها ولباسها والفيديوهات، التي تطل بها على متابعيها.

وواجهت الإعلامية بسبب تلك الصور قضية تم رفعها من قبل أحد المحامين ضدها، اتهمها بمخالفة الآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور بعد نشرها صور تصاميم أزياء.

وحصلت العبدالله قبل 3 أعوام على حكم البراءة في تلك القضية، واعتبرت أن الشكوى ضدها ”كيدية“.

وبدأت العبدالله حياتها الإعلامية كمقدمة برامج في تلفزيون الكويت، ومن ثم اتجهت إلى التمثيل وشاركت في عدة أعمال فنية، منها ”دار الهوا، الجليب، إنت عمري“.

وتزوجت العبدالله ثلاث مرات، الأولى من والد ابنها الأكبر فواز، وبعد انفصالها تزوجت من المصور والمذيع رائد الماجد وأنجبت منه، إلا إنها انفصلت عنه في عام 2010، وفي عام 2013 خطبت للضابط حمد الكندري وتزوجا العام 2014.