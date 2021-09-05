مهرجان "الأمل" السينمائي في السويد يكرم إلهام شاهين في دورته الأولى

يستعد مهرجان ”الأمل“ السينمائي لإطلاق دورته الأولى في العاصمة السويدية استوكهولم ببرنامج طموح، وفق القائمين عليه، يتضمن تكريم النجمة المصرية إلهام شاهين.

وأعربت شاهين عن سعادتها لتكريمها في الدورة الأولى للمهرجان الذي أنشأه ويديره عدد من السينمائيين العرب.

وأعلنت إدارة مهرجان الأمل السينمائي الدولي برئاسة الفنان اللبناني فادي اللوند و إدارة المخرج العماني خالد الزدجالي عن عزم إدارة المهرجان تكريم الفنانة المصرية إلهام شاهين في افتتاح المهرجان الذي ينطلق في العاشر من الشهر الجاري.

وقالت إلهام شاهين فى تصريحات خاصة لـ“ارم نيوز“ إنها سعيدة بكونها أول المكرمين فى الدورة الأولى من المهرجان الذي يقدم لفتة إنسانية، وهي تقديم الأفلام الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة“.

وأضافت الفنانة أن تكريم النجوم المصريين فى أوروبا وفي دول العالم تشعرنا بالفخر وبالفن الذي نقدمه، ويعد تكريما لمصر فى المقام الأول.

وأشارت الى أنها ستسافر إلى السويد فى الأيام القادمة إستعدادا لحفل الافتتاح الذي سيقام فى 10 سبتمبر الجاري.

من جانبه، صرح فادي اللوند مؤسس ورئيس المهرجان، أن حضور النجمة إلهام شاهين لمهرجان الأمل فى دورته الأولى سيضيف قيمة فنية للمهرجان خاصة أن النجمة المصرية ستكون أول من سيفتح الستار على هذا المهرجان السينمائي الوليد فى شمال أوروبا، والذي يحمل في جعبته الكثير من الأفلام التي تناقش قضايا تحمل معاني الإنسانية وتتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب اللوند عن أمله في أن يشكل مهرجان الأمل، رغم الصعوبات التى واجهته خلال التحضيرات، علامة فارقة على خريطة المهرجانات السينمائية الأخرى.

بدوره، قال خالد الزدجالي مدير المهرجان إن تكريم النجمة إلهام شاهين، سيكون بمثابة تتويج لأعمالها السينمائية التي قدمتها على مدى سنوات طويلة، مشيرا الى أن شاهين أثرت السينما المصرية والعربية بأدوارها المتنوعة والمختلفة.

وأعرب الزدجالي عن سعادته بحضور النجمة المصرية للمهرجان إلى جانب النجوم العرب والأجانب المشاركين فى ”الأمل“ ومن بينهم الفنانة اللبنانية كارول سماحة، والنجمة الفرنسية بريجيت ساي وغيرهم من الشخصيات السينمائية والإعلامية الذين سيتواجدون على السجادة الحمراء في افتتاح دورة المهرجان الأولى.

وأكدت ميرفت عمر المديرة الفنية للمهرجان، أن المهرجان قاب قوسين أو أدنى من الانطلاق، والتحضيرات الفنية واللوجيستية أصبحت جاهزة، كما أن الأفلام المتنافسة باتت جاهزة للمشاركة والمنافسة على درع الأمل السينمائي.