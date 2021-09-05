الإعلامي شريف مدكور يكشف تفاصيل جديدة عن إصابته بـ"الصفراء"

قال الإعلامي المصري شريف مدكور، إنه غاب عن الشاشة لمدة شهر؛ بسبب إصابته بفيروس A، أو ما يعرف بـ ”الصفراء“.

وعاد مدكور إلى تقديم برنامجه ”4 شارع شريف“ المذاع على قناة ”الحياة“ المصرية، بعد توقفه لمدة شهر؛ بسبب مرضه.

وقال شريف مدكور لـ ”إرم نيوز“، إنه أصيب بفيروس A، أو ما يعرف بـ“الصفراء“، وهذا المرض يشبه في أعراضه فيروس كورونا: ارتفاع في درجة الحرارة، صداع شديد، وعدم الرغبة في الأكل.

وأضاف: ”كل من حولي نصحوني بالحصول على بروتوكول علاج كورونا والبدء فيه، ولكني صممت ألا آخذ أي دواء إلا بعد ظهور التحاليل، وبالفعل ظهر تحليل كورونا سلبيا، ولكن تحليل أنزيمات الكبد كان عاليا، وصل 950؛ لذلك قمت بإجراء فحوصات الكبد واتضحت إصابتي بالصفراء“.

وتابع مدكور: ”بقيت 21 يوما على السرير دون حركة، كنت آكل طعاما مسلوقا وفاكهة وعسل، وكنت أنام 16 ساعة في اليوم دون أن أدري بما يحدث حولي، وفي الغالب فالصفراء لا تأتي إلا نادرا للكبار، وتكون صعبة، ولكني تناولت الطعام أسبوعا كاملا خارج البيت؛ وهذا كان سبب مرضي“.

وطمأن الإعلامي المصري شريف مدكور جمهوره على صحته، مشيرا إلى أنه أصبح بحالة جيدة، وشكر كل من اهتم به وسأل عليه في غيابه.

وكان شريف مدكور أصيب بسرطان القولون قبل شهور، ودعا حينها الجميع إلى ضرورة إجراء فحوصات طبية مستمرة، للتأكد من عدم وجود أي أمراض أو للتعرف على بوادر أي مرض لم تظهر أعراضه بعد.

وصرح مدكور في هذا الوقت، خلال لقائه ببرنامج ”الستات ما يعرفوش يكدبوا“، الذي يذاع على قناة cbc: ”دعيت ربنا وأنا بعمل عمرة أنه يبعتلي علامة على حبه ليا ورضاه عني، وبعدها بأسبوعين علمت بإصابتي بسرطان القولون، ساعتها عرفت أن ربنا بيحبني“.

وأضاف: ”المفروض على كل رجل بعد عمر 45 سنة أن يجري فحوصات على القولون وبالتحديد كل سنتين؛ كي لا يتفاجأ بإصابته بالسرطان لا قدر الله“.

وأوضح الإعلامي شريف مدكور، أن مرحلة علاجه من مرض السرطان انتهت منذ مدة قريبة، مؤكدا أن حالته الصحية أصبحت أفضل، حيث تعافى في الوقت الحالي تماما من المرض.