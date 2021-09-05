المخرج إبراهيم فخر ينفي تعاونه مع مي عزالدين بمسلسل جديد

كشف المخرج المصري، إبراهيم فخر، حقيقة تعاونه مع النجمة المصرية مي عزالدين، في عمل تلفزيوني جديد، تخوض به النجمة الماراثون الرمضاني القادم، بعد غياب عن المنافسة في الموسم الدرامي الأقوى على مدار العام.

وانتشرت في الساعات الأخيرة، أخبار على مواقع صحفية مصرية، تفيد بعقد جلسة عمل جمعت بين المخرج فخر، والنجمة عزالدين؛ للاتفاق على عمل تلفزيوني يعيد مي للمشاركة في مسلسلات رمضان القادم، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة التي رسمتها النجمة، ليسير عليها العمل.

ونفى إبراهيم فخر، ما تم تداوله عبر المواقع الصحفية جملة وتفصيلا، وقال لـ ”إرم نيوز“، إنه ”لم يجلس مع مي عزالدين، ولم يتفقا على أي عمل حتى الآن، بل لم تخرج، مي، من بيتها في الفترة الماضية تماما؛ بسبب انتشار فيروس كورونا“.

وأضاف فخر، أن ”مي، لم تقرر حتى الآن إن كانت ستشارك في الموسم الرمضاني القادم أم لا، فضلا عن أنه لم يتواصل معها ولا مع أحد من المنتجين، لعرض التعاون في الفترة المقبلة، خاصة وأن أغلب شركات الإنتاج لم تعلن عن الأعمال التي ستشارك بها في الماراثون الأكبر على مدار العام“.

وأشار إلى أن ”جهود المنتجين في الفترة الراهنة متوجهة نحو الأعمال ذات الـ 5 حلقات، لعرضها على المنصات الرقمية أو حتى على التلفاز“.

وعن رأيه في الأعمال القصيرة التي انتشرت في الفترة الأخيرة، قال: ”الفكرة جيدة، لكن ينقصها الإتقان في التنفيذ، فالعديد منها والذي يعرض الآن يتم وضع ميزانية ضعيفة له، ويتم تنفيذه بشكل غير حرفي؛ لذلك يخرج العمل بشكل غير جيد، فضلا عن أن الأسماء التي يختارونها لا تعطي مساحة للإبداع، وتكون محددة لفئة قليلة من الجمهور، مثل (زي القمر)، فمن الطبيعي أنك ستفهم أن المسلسل يتحدث عن سيدة جميلة، وأنها مهما كبرت في العمر ستظل جميلة، فلا يمكنك إضافة موضوعات أخرى“.

وعن أعماله خلال الفترة المقبلة، كشف أنه ”تلقى العديد من العروض لتقديم أعمال ذات الـ 5 حلقات، لكنه لم يبد موافقته على أي منها حتى الآن؛ لأنه يبحث عن عمل جيد“.

وعن علاقته بمي عزالدين، قال: ”هي ممثلة مجتهدة، ويوجد بيننا توافق، لن يتكرر مع ممثل آخر، فطوال الوقت تكون أفكارنا واحدة، وأذواقنا واحدة؛ لذلك كل الأعمال التي تجمع بيننا تحقق نجاحا كبيرا“.