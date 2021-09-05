"فيزا" يمنح جائزته الكبرى لمصور بورمي لم يكشف عن هويته

منح مهرجان التصوير الصحافي الدولي ”فيزا“ السبت في بيربينيان جنوب فرنسا، جائزة ”فيزا دور نيوز“ إلى مصوّر لم يكشف عن هويته لأسباب أمنية، تقديرا لعمله خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في بورما.

وقال ميكو تاكونين من صحيفة ”نيويورك تايمز“ الذي جاء لتسلم الجائزة بدلا عن الفائز: ”عندما علمت أن انقلابا حصل في بورما في الأول من شباط/ فبراير، كان بديهيا أن نستعين به لكونه على الأرجح أفضل مصوّر في البلاد“.

وأضاف هذا المسؤول عن قسم الصور بمنطقة آسيا في الصحيفة التي تتعاون مع المصوّر البورمي منذ سنوات ”الحفاظ على سرية هوية المصور ليس قرارا نأخذه باستخفاف، وهو مرتبط دائما بسلامة المتعاونين معنا التي نعتبرها أولويتنا“.

وأشار تاكونين خلال الحفل إلى أن المصوّر البورمي يهدي جائزته لجميع المصوّرين في بورما الذين يجازفون بحياتهم خلال أداء مهامهم.

وتُظهر صور المعرض مدنيين يحملون أحيانا مقاليع، أمام عسكريين يطلقون الرصاص الحي، كما تظهر الجرحى أو العائلات المنكوبة، في بلد يشهد فوضى منذ أن أطاح مجلس عسكري بحكومة أونغ سانغ سو تشي.

وأسفر القمع الدامي ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في بورما عن أكثر من ألف قتيل، بينهم عشرات القاصرين خلال الأشهر الأخيرة.

وقال المصوّر البورمي في بيان ”منذ الأول من شباط/ فبراير، أنا في الشارع كل يوم.. واجهت الكثير من الصعوبات، واضطررت للعمل وسط إطلاق النار والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية“.

وأضاف ”على الأرض، توقفنا عن وضع خوذاتنا التي تحمل كلمة صحافة عندما أدركنا أن العسكريين يستهدفون المصوّرين“، مشيرا إلى أنه على دراية بأنه ”يخاطر بحياته“.

والمرشحون الثلاثة الآخرون لنيل الجائزة كانوا: اليوناني أنغيلوس تزورتزينيس (وكالة فرانس برس) لتقريره عن آخر أيام مخيم اللاجئين في موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية، والثاني هو الأمريكي ايريت شاف (صحيفة نيويورك تايمز) لصوره أثناء الهجوم على مبنى الكابيتول بواشنطن في كانون الثاني/ يناير، والأخير كان الهندي دانيش صديقي (وكالة رويترز) لتغطيته الأزمة الصحية في بلاده، حيث قتِل هذا الأخير في تموز/ يوليو أثناء تغطيته المعارك بين حركة طالبان والقوات الأفغانية.