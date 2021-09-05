الفنانة ساندي تكشف وقوعها ضحية لـ"سمكري البني آدمين".. فمن هو؟

كشفت الفنانة المصرية ساندي تفاصيل وقوعها ضحية لـ ”سمكري البنى آدمين“، الذي كاد أن يصيبها بالشلل.

وتصدر اسم ”سمكري البني آدمين“ محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بسبب صدور قرار بالقبض عليه وغلق وتشميع مراكز العلاج الطبيعي التي يديرها، والذي ذاع صيتها بسبب علاجه للعديد من النجوم.

وقالت ساندي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إنها وقعت ضحية للمدعو يوسف خيري الشهير بـ ”سمكري البني آدمين“ الذي يدعي أنه دكتور علاج طبيعي منذ عامين تقريباً، حيث كادت أن تصاب بشلل رباعي، بسبب تمرينات فعلها لها كادت أن تتسبب بقطع النخاع الشوكي، بحسب قولها.

وأضافت أنها خرجت حينها وحذرت الجمهور منه، لكن لم يهتم بذلك أي أحد، بسبب شهرة الرجل الذي يتعامل مع العديد من نجوم الوطن العربي، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفنانين الذين أصيبوا بسبب ما يفعله، لكنهم لم يعلنوا عن ذلك لأسباب لا تعلمها.

جدير بالذكر أن هناك العديد من النجوم يتعاملون مع المدعو يوسف خيري، منهم الفنانة نجوى فؤاد، أمير كرارة، ماجد المصري، هبه مجدي، منه فضالي، وغيرهم.

وأمرت نيابة مدينة نصر السبت بحبس ”سمكري البني آدمين“ للعلاج الطبيعي 4 أيام على ذمة التحقيق وإغلاق المركز الخاص به.

ووجهت النيابة إلى المتهم، تهم استبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي، من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي وتزوير شهادة التخرج الخاصة به.

وكانت الأجهزة المعنية أغلقت بالشمع الأحمر مقر المركز المملوك لـ“سمكري البني آدمين“ في مدينة نصر، حرصاً على صحة المواطنين، مطالبة بالتأكد من هويته ومن ترخيص المكان وترخيص مزاولة المهنة.

وعقب ذلك وجهت نقابة العلاج الطبيعي اتهاما لصاحب المركز بالتزوير وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي.

يذكر أن مركز العلاج الطبيعي التابع للمدعو يوسف خيري، قد حاز على شهرة خلال الفترة الماضية لتردد الفنانين عليه، لإجراء علاج طبيعي لفقرات العمود الفقري.