شيرين عبد الوهاب تكشف تطورات حالة والدتها الصحية من على خشبة المسرح (فيديو)

شاركت شيرين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متابعيها على موقع الصور والفيديوهات ”إنستجرام“ 3 فيديوهات، من حفلها الثاني في السعودية والمقام بالمنطقة الشرقية بالمملكة، كان من ضمنهما فيديو تكشف فيه للجمهور تطورات حالة والدتها الصحية.

ونشرت الفيديو الأول، حيث ظهرت فيه بصحبة زوجها المطرب والملحن المصري حسام حبيب، وهو ممسك بيدها بصحبة ابنتيها ”ميرم وهنا“، خلال وصولهما لمقر الحفل.

وفي الفيديو الثاني، كشفت شيرين، تطورات الحالة الصحية لوالدتها، وبدأت الحفل معبرة عن سعادتها لإحيائها أول مرة حفلًا في المنطقة الشرقية بالسعودية، كما وجهت الشكر لجميع من ساند والدتها في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.

وطمأنت المطربة والفنانة شيرين الجمهور على الحالة الصحية لوالدتها قائلة ”مبسوطة أوي إني هنا أول مرة آجي.. وسعيدة بالوقفة اللي وقفتوها مع والدتي وهي في المستشفى.. إنتم ناس مأصلين وكمل والحمد لله هي كويسة دلوقتي“.

وجاء الفيديو الثالث، وهي تغني في الحفل إحدى أغانيها الشهيرة ”جرح تاني“.

وكانت شيرين عبدالوهاب أعلنت قبل حفلها يوم الخميس الماضي، مرور والدتها بأزمة صحية ودخولها المستشفى، وظهرت في فيديو ويبدو عليها علامات التوتر، وطالبت جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وحينها قالت شيرين، في الفيديو ”ادعوا لوالدتي فهي في المستشفى حاليا، وأنا غصب عني متوترة، لكني أنوي تقديم أحلى حفلة لجمهوري، ودعواتكم لوالدتي“.

يذكر أن المطربة تحيي عدة حفلات في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات صيف جدة.

وكانت الشركة وضعت مجموعة شروط لحضور الحفلات، وهي اقتصار الدخول على المحصنين ضد كورونا وفقا للحالة في تطبيق توكلنا ”التطبيق الرسمي المعتمد في السعودية لبيان الحالة الصحية“، ولن يسمح بدخول أي زائر إلى الموقع دون التطبيق.

كما منعت الشركة الدخول من غير الكمامات الصحية، وكذلك منعت حضور الأطفال أقل من 12 عامًا، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة عند الدخول، مع منع دخول أي شخص تظهر عليه أعراض مرضية.