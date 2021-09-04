الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي تتعرض لاعتداء غريب في لندن

تعرضت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، عهود العنزي، السبت، لاعتداء غريب في مركز تسوق بالعاصمة البريطانية لندن، قبل أن تتدخل الشرطة وسفارة بلادها في الحادثة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، العنزي برفقة شقيقتيها سارة وشيخة، يسرن في مركز التسوق، عندما اقتربت منهن شابة وبدأت بالسب والشتم على العنزي التي سارعت لتصوير من تشتمها.

وتتحدث المهاجمة اللغة العربية، ورددت ألفاظا خادشة للحياء تجاه العنزي التي صرخت في وجهها طالبةً منها التوقف عن الشتم بينما تجمع عدد من الرجال، بينهم حراس أمن في المركز، لمنع حصول اشتباك بالأيدي.

وتعتذر ”إرم نيوز“ عن نشر الفيديو بسبب الألفاظ الخادشة للحياء الواردة فيه.

وظهرت العنزي على حسابها في سناب شات، لتروي ما جرى معها، بعد أن تم تداول الفيديو على نطاق واسع، وسط غموض حول الحادثة ودوافعها.

وقالت العنزي إنها تفاجأت بالمهاجمة التي صرخت في وجهها وشتمتها، لكنها استطاعت تصويرها، بينما نجحت شقيقتها سارة في تصوير الشخص المرافق لتلك السيدة، ما سيسهل وصول الشرطة لهما.

وأضافت أنها لا تعرف المهاجمة ولا تربطها بها أي علاقة ولا تعرف سبب تصرفها ذاك، لكنها أشارت لتعرضها لموقف مماثل في العام 2016 من المهاجمة ذاتها وبالأسلوب ذاته.

وأوضحت أنها أبلغت الشرطة البريطانية والسفارة الكويتية في لندن بما جرى، حيث وصل موظفون منها سريعاً للمكان بالتزامن مع حضور الشرطة التي استعانت بكاميرات المراقبة لمعرفة تفاصيل الهجوم.

وتقول العنزي إنها حضرت لمركز التسوق من دون مرافقها الشخصي الذي كان في إجازة، لكن الحادثة انتهت دون أن تتعرض لاعتداء مباشر من مهاجمتها.

وأشارت العنزي لاحتمال أن تكون المهاجمة قد تصرفت بدافع من أحد الأشخاص، دون أن تشير لشخص بعينه.

وطلبت الشابة الكويتية من متابعيها، مساعدتها في القضية من خلال إرسال أي معلومات يعرفونها عن المهاجمة، بينما تعهدت العنزي بمتابعة القضية.

وتعد العنزي واحدة من أشهر نجمات مواقع التواصل الاجتماعي اللاتي يقدمنَّ الإعلانات في الكويت، وكانت إحدى المتهمات الرئيسيات في قضية غسيل أموال تم الكشف عنها العام الماضي، وطالت نجوما كويتيين آخرين، قبل أن تحصل على البراءة.