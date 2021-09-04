أزمتهما تتجدد.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر

لا تزال الأزمات المتتالية تلاحق الفنان المصري محمد رمضان؛ بسبب زيارته الأخيرة إلى لبنان، حيث لم يقتصر الأمر على التكريم وشهادة الدكتوراه المزعومة فحسب، بل طرأت تطورات جديدة تمثلت بأزمة مع الإعلامي عمرو أديب.

فمنذ أن أثار الفنان المصري الجدل حول شهادة الدكتوراه، نشر عبر خاصية ”الستوري“ في ”إنستغرام“ صورة له في مرفأ بيروت وبه آثار الدمار، وعلق عليها قائلًا: ”سفير الشباب العربي“، ما أدى لاستياء عدد كبير من شعب لبنان.

تلك الصورة دفعت الإعلامي المصري عمر أديب للخروج، يوم الجمعة، عبر قناة ”mbc مصر“ مهاجماً محمد رمضان بالقول: ”الأستاذ الدكتور بيعمل فوتوسيشن في مرفأ بيروت“، ليرد محمد رمضان، مساء يوم السبت، بفيديو شاركه في حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ودمج فيه مشهداً له من أحد أعماله وهو يصفع شخصاً مع فيديو لعمرو أديب، في إشارة لصفعه الأخير.

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والمشهد من فيلم ”واحد صعيدي“، حيث دمج على المشهد مقطعاً غنائياً للفنان عبد الحليم حافظ يقول فيه: ”تاني تاني تاني.. راجعين أنا وأنت تاني“.

وبدأ الفيديو بتعليق عمرو أديب على ظهور محمد رمضان في مرفأ بيروت، ثم انتهى بمشهد الفيلم ورمضان يصفع أحد الأشخاص وبصوت الأغنية.

وكان عمرو أديب هاجم محمد رمضان وقال: ”الأستاذ الدكتور راح اتصور في مرفأ بيروت.. راح يعمل فوتوسيشن هناك، قال يعني بيتضامن مع أهالي الضحايا، راح واخد الفوتو سيشن ومركب عليه أغنية من بتوعه وكان هذا الموقع يصلح لعمل فيديو كليب“.

وأوضح أديب أن ما فعله رمضان أثار غضب الكثير من اللبنانيين، متابعًا: ”ليه رمضان بيعمل كده.. هو فاكر إن العالم مقفول ومحدش هيشوف ولا هيسمع.. فاكر إن محدش هيعرف“.

وهذه ليست الأزمة الأولى بين الفنان محمد رمضان ومواطنه الإعلامي عمرو أديب، فقد كانت بداية الأزمات بينهما في 24 أبريل الماضي عقب وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تسبب رمضان في فصله من وظيفته بعد نشره لصورة من داخل كابينة الطائرة بالمخالفة.

وحينها هاجم أديب محمد رمضان، وقال إن ”رمضان“ تلقى كما هائلًا من الدعوات عليه بسبب ظلمه للطيار، مضيفًا: ”الله يجعلها من نصيبك“، خاصة بعد رفض رمضان دفع قيمة التعويض الذي جاء في حكم قضائي لصالح الطيار ضد الفنان.

وشن عمرو أديب هجوما لاذعا على رمضان، وقال إن الفنان لم يعتنِ بالشكل المطلوب بالطيار ولم يقف بجانبه بعد فصله من العمل؛ بسبب الصورة التي التقطها رمضان في قمرة القيادة خلال رحلة كان قائد الطيارة فيها أبو اليسر، ليرد محمد رمضان بفيديوهات مماثلة بدمج مشاهد سابقة له على صورة عمرو أديب وهو يصفعه.

يذكر أن محمد رمضان أثار حالة من الجدل على مدار أيام الأسبوع الماضي، على خلفية زيارته الأخيرة للبنان؛ بسبب منحه دكتوراه فخرية من مركز أدعى علاقته بألمانيا، ولقب سفير الشباب العربي من نقابة فرعية في لبنان.