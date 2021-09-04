الفنانة المصرية رانيا منصور وحيدة ووالدها متوفى في "السيدة زينب"

كشفت الفنانة المصرية رانيا منصور عن دورها في مسلسلها الجديد ”السيدة زينب“، حيث تقدم شخصية ”ليلى“.

”وليلى“ فتاة وحيدة ووالدها متوفى، وتقطن في إحدى الحارات الشعبية في منطقة السيدة زينب، التي يدور حولها محور الأحداث مع والدتها “ قدرية“، وتجسدها الراقصة دينا.

وقالت رانيا منصور، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إنها تجسد في المسلسل ”شخصية فتاة جميلة ومدللة تغار منها النساء، وينجذب إليها الشباب وكبار السن، ما يجعل النساء ينصبن لها أفخاخا“.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في ”هذا العمل الكبير، الذي تشارك فيه كوكبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما“.

وأشارت منصور إلى أن ”المسلسل سينال إعجاب الجمهور“، وتتوقع أن ”يحقق نجاحا كبيرا“.

ولفتت منصور إلى ”انتهاء أكثر من نصف أعمال تصوير المسلسل“.

وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحي زقاق المدق، حيث يتناول أبطال العمل قصصاً في تلك المنطقة ضمن إطار اجتماعي، وسيذاع على الشاشة الذهبية عبر إحدى القنوات الفضائية.

جدير بالذكر أن مسلسل ”السيدة زينب“ يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة سوسن بدر، والنجم محمود عبد المغنى، والفنانة الاستعراضية دينا، وليلى عز العرب، وأحمد وفيق، والعمل من سيناريو وحوار أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور كان مسلسل ”أسود فاتح“، الذي تم عرضه مؤخرا عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة ”شاهد نت“ الإلكترونية.

ومسلسل ”أسود فاتح“ من بطولة هيفاء وهبي، ومعتصم النهار، وأحمد فهمي، وشريف سلامة، وروجينا، ونانسي صلاح، وصبري فواز، وفراس سعيد، وناصر سيف، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.