حمو بيكا يتعرض للهجوم بسبب مريضة بالسرطان

تعرض مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، لموجة انتقادات واسعة، بعدما نشر فيديو على حساباته المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي، تضمن زيارته لطفلة مريضة بالسرطان.

وتسبب نشر الفيديو، في الهجوم على المطرب، بعدما اعتبر مهاجموه أنه يتاجر بمرض الطفلة لكسب تعاطف الجمهور معه، وهو الأمر الذي دفعه إلى حذفه، ليعيد نشره من جديد اليوم السبت مدافعًا عن نفسه وموضحًا وجهة نظره.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

وأعاد حمو بيكا اليوم السبت، نشر الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وعلق عليه قائلًا ”بمناسبة البوست المنتشر بخصوص أني زرت الطفلة الجميلة في بيتها عشان هي بتحبني.. أولا أنا رُحت بناء على طلبها“.

وأضاف: ”ثانيا أنا مطلبتش أن حد يصورني أو أنا بتاجر بالمرض والتفكير ده.. ثالثا أهلها صوروني عشان فرحتهم بوجودي مش لغرض الشو والمتاجرة بالمرض“.

وتابع حمو بيكا ”بتتعبوا نفسكم على الفاضي.. أنا مش بتاع شو ولا هكون بتاع شو في حاجة زي دي بالذات.. أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء“.

وكان حمو بيكا قد نشر مساء الأربعاء الماضي فيديو لزيارته طفلة مريضة بالسرطان، في محافظة الإسكندرية.

وأظهر الفيديو لحظة دخول حمو بيكا المنزل، وجلوسه بجوار الطفلة، قائلًا لها ”أنا جايلك مخصوص“، ثم واصل معها حديثه ببعض العبارات الداعمة نفسيًا، دون أن تتحدث الطفلة واكتفت بالسلام عليه، ثم تبادل الحديث مع أسرتها.

يذكر أن حمو بيكا كان أحد أطراف الأزمة الشهيرة بين المؤدي الشعبي المصري حسن شاكوش، وزميله ومواطنه رضا البحراوي، التي تسببت في وقفهما عن الغناء في مصر.

وتدخل حمو بيكا في محاولة لفض الاشتباك بينهما، خلال حفل غنائي في منطقة الساحل الشمالي في مصر، لينتقل بعد ذلك الاشتباك إلى منصات التواصل الاجتماعي، حتى أصدرت نقابة الموسيقيين في مصر قرارًا بوقف حسن شاكوش ورضا البحراوي عن الغناء.

في سياق آخر، احتفل المطرب حمو بيكا الخميس الماضي، بافتتاح مطعمه الجديد في منطقة العجمي في محافظة الإسكندرية.

وبث مطرب المهرجانات، عبر خاصية الـ“استوري“ بموقع تبادل الصور والفيديوهات ”إنستغرام“، فيديو مباشر، ظهر فيه تجمع عدد كبير وزحام من قبل متابعيه.