تركي آل الشيخ يطمئن متابعيه على صحته بعد عملية جراحية

طمأن المستشار في الديوان الملكي السعودي، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم السبت، متابعيه على صحته، مؤكدا أنه ”بخير“، بعدما كشف مقربون منه بأنه خضع لعملية جراحية بشكل مفاجئ في أحد مستشفيات العاصمة الرياض.

وقال آل الشيخ، الذي يحظى بشعبية وشهرة في الأوساط الفنية والرياضية في المملكة وخارجها، في صفحته على ”تويتر“: ”الحمد لله أنا بخير وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروها“.

الحمدالله أنا بخير وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروه ❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 4, 2021

ولم يكشف تركي آل الشيخ تفاصيل أكثر عن حالته الصحية، لكن الصحفي السعودي، عبدالله مخارش، قال إن ”أبو ناصر“ وهو لقب آل الشيخ، يعاني من نزيف منذ ثلاثة أشهر، وقد أجرى أمس الجمعة، عملية جراحية ناجحة على الرغم من خطورتها.

وأضاف مخارش القريب من آل الشيخ، أن مسؤول الترفيه البارز تأخر في إجراء العملية الجراحية بسبب خطورتها؛ ما ضاعف من صعوبتها، وهو يرقد في العناية المركزة.

اللهم خفف على ابوناصر كل الم يشعربه وهذا النزيف الذي يعاني منه منذ ثلاثه أشهر،اليوم أجرى عملية وتاخر فيها لصعوبتها والحمدالله نجحت وهو الان في العنايه المركزه ادعوا له فقد زال الشر والخطر بإذن الله،تأخيره الله يهديه للعمليه ضاعف من صعوبتها.. الحمدلله على كل حال..#تركي_ال_الشيخ — عبدالله مخارش (@makharesh) September 3, 2021

وخضع آل الشيخ في العامين الماضيين لرحلة علاج طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت عدة عمليات وانتكاسات.

وكشف العام الماضي، أن مشاكله الصحية بدأت منذ عام 2016 لكنه أهملها، وفي عام 2018 اضطر لإجراء 5 عمليات جراحية، تسبب خطأ طبي في إحداها بمشاكل صحية له، لا يزال يعاني منها حتى اليوم، لافتا إلى قيامه بإجراء عملية جراحية صعبة العام الماضي، حيث منعه الأطباء من تناول الطعام لمدة 6 أسابيع.

كما كشف حينها أنه يعاني صعوبات في النوم، وبعد إجراء فحوصات تبين أنه لا ينام نوما عميقا سوى بضع دقائق، مبينا أنه دخل في فترة اكتئاب بسبب مشاكله الصحية وانقطع عن التواصل مع الآخرين.

وفاجأ آل الشيخ الجميع عندما قال يومها إنه قسّم ممتلكاته وأمواله على أهله قبل إجرائه إحدى العمليات الجراحية الخطيرة.

ولمع نجم تركي آل الشيخ بعد أن قاد تطوير الرياضة السعودية.

وبجانب مناصبه الرسمية، فإن تركي آل الشيخ رجل أعمال يمتلك نادي كرة قدم إسباني واستثمارات أخرى، كما أنه شاعر له الكثير من القصائد الأدبية، وبعضها مغناة من قبل نجوم عرب كبار، وهو كاتب أيضا، له روايات ومسلسلات تلفزيونية وغيرها.