درة التونسية: نحن لا نكسر التابوهات ولا نقدسها في حكاية "غالية"

أكدت النجمة التونسية درة، أن حكاية ”غالية“ ضمن مسلسل ”زي القمر“، لا تحاول كسر التابوهات ولا تقدسها، مؤكدة سعادتها بتقديم هذه الشخصية.

وتنطلق اليوم السبت، أولى حلقات حكاية ”غالية“ من مسلسل ”زي القمر“ الذي تقوم ببطولته درة.

وقالت النجمة التونسية في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”الموضوع حلو جدا، وعلى قدر ما أحببت التجربة خفت منها، لأنه في 5 حلقات هتحكي الموضوع بشكل مكثف، وشخصية غالية عجبتني في التعامل مع إحساس البنت أو السيدة والشخصية فيها قوة على قدر ما فيها ضعف، وهي معتمدة على نفسها ولديها طموح في الموسيقى“.

وأضافت درة أن ”الحكاية فيها بنوتة تريد أن تحب وتتحب وترضي أهلها فنحن لا نكسر التابوهات ولا نقدسها، فهي الضعيفة والمسكينة لكن تأخذ حقها، وأنا شخصية مستقلة وعشت لوحدي وسافرت بلادا أخرى، واعتمدت على نفسي والأمر كان صعبا، وواجهت الكثير في مشواري، وطبعا هذا الأمر ليس سهلا لكن يظل داخلك أنثى وجزء إنساني“.

وأردفت أن ”الناس تحب التصنيفات يا إما أنت الممثلة العميقة أو الحلوة، وأنا عامة أكون أول ناقدة لنفسي، لكن لما بعمل حاجة كويسة وأُظلم أشعر بالضيق“، مؤكدة أنها سعيدة بالتعاون مع المنتجة مها سليم، والمخرجة شيرين عادل، والذي يعد هذا العمل التعاون الثالث بينهما، حيث اشتركْنَ من قبل في مسلسلي العار والريان، وحققنَ نجاحا كبيرا بهما.

وتقدم ”الحكاية“ مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها ”غالية“ تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة.

و“غالية“ من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة في البطولة مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة، ومن إخراج شيرين عادل.

وكان آخر أعمال درة مسلسل ”بين السما والأرض“، الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي، وهو عمل درامي، ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة، وهو مأخوذ عن قصة فيلم بنفس العنوان للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأعاد صياغته الكاتب إسلام حافظ، ومن بطولة: هاني سلامة، درة، أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومحمد لطفي، ومن إخراج ماندو العدل.